Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
- Phú Thọ:
- Khu Đồng Lẻ , Phường Dữu Lâu , thành phố Việt Trì , Tỉnh Phú Thọ
- Thửa đất số 24, tờ bản đồ số QH, KDC Tái định cư, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên
- Số 92B, Trần Quốc Toản, P. Đồng Tâm, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện các hoạt động PR và truyền thông cho sản phẩm Yakult.
Tuyên truyền và cung cấp thông tin tới khách hàng về lợi ích của sản phẩm.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chương trình PR.
Chủ động sáng tạo nội dung cho các tài liệu truyền thông.
Một số công việc khác của Phòng PR theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
Trung thực, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, vui vẻ hoạt bát
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có khả năng tiếp cận với mọi đối tượng (trẻ em, người lớn, người già…)
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực PR hoặc marketing là một lợi thế.
Đam mê tìm hiểu về sản phẩm và sức khỏe.
Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm.
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.
Thưởng: 2 lần/năm.
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Nghỉ phép năm theo Luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm tai nạn 24h
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: 08:00 - 16:30 (nghỉ trưa 1 tiếng).
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Nơi làm việc: Chọn 1 trong 3 chi nhánh:
+ Chi nhánh Yên Bái:Số 92B, Trần Quốc Toản, P. Đồng Tâm, TP. Yên Bái.
+ Chi nhánh Phú Thọ:Khu Đồng Lẻ, Phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
+ Chi nhánh Vĩnh Phúc: Thửa đất số 24, tờ bản đồ số QH, KDC Tái định cư, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
