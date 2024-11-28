Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận

Lập thông báo, sắp xếp và triển khai tuyển dụng nhân sự,...

Thu thập và quản lý hồ sơ nhân sự;

Lưu trữ hồ sơ, văn bản đầu vào đầu ra;

Quản lý và tiến hành xử lý các thiết bị, dụng cụ khi có hư hỏng...

Bàn giao các thiết bị mới cho người đảm nhiệm;

Tính lương cho cán bộ, công nhân viên trong công ty và thực hiện những khoản trích kèm theo lương như BHTN, BHYT, BHXH...;

Làm hợp đồng nhân sự;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.