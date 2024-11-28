Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX
- Trà Vinh: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, TP Trà Vinh, Thành phố Trà Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập thông báo, sắp xếp và triển khai tuyển dụng nhân sự,...
Thu thập và quản lý hồ sơ nhân sự;
Lưu trữ hồ sơ, văn bản đầu vào đầu ra;
Quản lý và tiến hành xử lý các thiết bị, dụng cụ khi có hư hỏng...
Bàn giao các thiết bị mới cho người đảm nhiệm;
Tính lương cho cán bộ, công nhân viên trong công ty và thực hiện những khoản trích kèm theo lương như BHTN, BHYT, BHXH...;
Làm hợp đồng nhân sự;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo vi tính và có kỹ năng tổng hợp phân tích dữ liệu.
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Độ tuổi: Từ 22 - 35 tuổi.
Tại CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển chuyên môn
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI