Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 351/9 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp đặt phần cứng máy tính và cài đặt các phần mềm ứng dụng của công ty. Lắp đặt hệ thống mạng, cấu hình mạng, server, camera, cài đặt windows, application. Cài đặt các thiết bị văn phòng: máy tính, máy in, máy chấm công... Khắc phục xử lý sự cố: mail server-client, phần mềm, server, laptop. Thực hiện lắp đặt và bảo trì các thiết bị tin học cho khách hàng theo yêu cầu. Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng và nội bộ công ty khi có sự cố xảy ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ từ Trung cấp trở lên chuyên ngành CNTT. Ưu tiên có kinh nghiệm về lắp đặt máy tính văn phòng, network, wifi, router. Vui vẻ, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc. Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tùy vào năng lực, kinh nghiệm hiện có. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo nếu nhanh nhẹn và siêng năng. Được làm trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến. Hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

