Tuyển Kế toán Công ty TNHH Máy Tính Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH Máy Tính Quảng Ninh
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Số 120 Cao Thắng
- Hạ Long
- Quảng Ninh, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Nhâp kho hàng hóa theo đơn
Xuất hàng hóa theo đơn bán hàng và thu tiền
Thời gian làm việc: Từ 17:00 - 21:30 ( nghỉ 30p ăn uống tại showroom )
Tháng nghỉ tối đa 02 ngày có báo trước
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng phần mềm kiotviet
Có tính tỉ mỉ, tập trung cho công việc cao
Trung thực
Chuyên cần
Có hộ khẩu Hạ Long
Tại Công ty TNHH Máy Tính Quảng Ninh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thử việc: 3.000.000/ tháng
Chính thức: ( 3.500.000 + 900.000 hỗ trợ ) / tháng
Làm tốt có thưởng thêm tùy vào hoạt động kinh doanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Máy Tính Quảng Ninh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
