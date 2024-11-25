Tuyển Kế toán Công ty TNHH Máy Tính Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Số 120 Cao Thắng - Hạ Long - Quảng Ninh, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Nhâp kho hàng hóa theo đơn

Xuất hàng hóa theo đơn bán hàng và thu tiền

Thời gian làm việc: Từ 17:00 - 21:30 ( nghỉ 30p ăn uống tại showroom )

Tháng nghỉ tối đa 02 ngày có báo trước

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng phần mềm kiotviet

Có tính tỉ mỉ, tập trung cho công việc cao

Trung thực

Chuyên cần

Có hộ khẩu Hạ Long

Tại Công ty TNHH Máy Tính Quảng Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 3.000.000/ tháng

Chính thức: ( 3.500.000 + 900.000 hỗ trợ ) / tháng

Làm tốt có thưởng thêm tùy vào hoạt động kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Máy Tính Quảng Ninh

