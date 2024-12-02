Tuyển Kế toán Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu đô thị Vạn Phúc, Đường 7, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Quản lý kho hàng:

Theo dõi, kiểm kê và quản lý số lượng hàng hóa trong kho.

Đảm bảo việc sắp xếp, lưu trữ hàng hóa ngăn nắp, đúng quy định.

Kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa nhập - xuất kho.

Lập báo cáo tồn kho định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

Thu mua hàng hóa:

Tìm kiếm, liên hệ và làm việc với các nhà cung cấp để đặt hàng.

Theo dõi tiến độ giao hàng, đảm bảo cung ứng đầy đủ và đúng thời hạn.

Đàm phán giá cả, điều kiện mua hàng để đạt lợi ích tối ưu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (ưu tiên ngành liên quan đến Logistics, Quản lý Kho, hoặc Kế toán).

Có kinh nghiệm trong quản lý kho và/hoặc thu mua là một lợi thế.

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt, cẩn thận và trung thực.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Thời gian làm việc: Hành chính 8h00 - 17h00, T2 – T7, nghỉ trưa 12h – 13h30

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty.

Được đóng bảo hiểm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

