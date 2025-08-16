Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2025
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: 01/02 Nam Khu A, KCN, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch sản xuất theo đơn hàng.
Theo dõi và đôn đốc tiến độ sản xuất.
Phối hợp với kho và mua hàng để đảm bảo nguyên vật liệu.
Điều chỉnh kế hoạch khi có phát sinh.
Báo cáo tiến độ và kết quả sản xuất.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan (Quản trị sản xuất, Kinh tế, Kỹ thuật...).
Biết tiếng Trung thành thạo (ưu tiên ứng viên từng làm việc với người Trung Quốc).
Có kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ là một lợi thế.
Kỹ năng xử lý tình huống, phối hợp liên phòng ban tốt.
Sử dụng thành thạo Excel và các phần mềm văn phòng.
Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng theo hiệu quả công việc.
Có cơ hội thăng tiến: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có lộ trình phát triển rõ ràng.
Miễn phí chỗ ở và bữa ăn (nếu công ty có hỗ trợ).
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Làm việc với đội ngũ người Trung Quốc, nâng cao kỹ năng tiếng Trung chuyên ngành.
Được đào tạo nội bộ về nghiệp vụ và kỹ năng nếu chưa có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam

Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN-3, khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh QuảngNinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

