Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: 01/02 Nam Khu A, KCN, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Huyện Quảng Ninh

Lập kế hoạch sản xuất theo đơn hàng.

Theo dõi và đôn đốc tiến độ sản xuất.

Phối hợp với kho và mua hàng để đảm bảo nguyên vật liệu.

Điều chỉnh kế hoạch khi có phát sinh.

Báo cáo tiến độ và kết quả sản xuất.

Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan (Quản trị sản xuất, Kinh tế, Kỹ thuật...).

Biết tiếng Trung thành thạo (ưu tiên ứng viên từng làm việc với người Trung Quốc).

Có kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ là một lợi thế.

Kỹ năng xử lý tình huống, phối hợp liên phòng ban tốt.

Sử dụng thành thạo Excel và các phần mềm văn phòng.

Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng theo hiệu quả công việc.

Có cơ hội thăng tiến: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có lộ trình phát triển rõ ràng.

Miễn phí chỗ ở và bữa ăn (nếu công ty có hỗ trợ).

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Làm việc với đội ngũ người Trung Quốc, nâng cao kỹ năng tiếng Trung chuyên ngành.

Được đào tạo nội bộ về nghiệp vụ và kỹ năng nếu chưa có kinh nghiệm.

