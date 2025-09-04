Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

BIM Group Quảng Ninh
Ngày đăng tuyển: 04/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/10/2025
BIM Group Quảng Ninh

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại BIM Group Quảng Ninh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Văn phòng Quảng Ninh

- Cái Dăm, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Làm thu/chi tiền mặt/ngân hàng và cập nhật sổ sách theo dõi doanh thu bất động sản
• Đối chiếu, kiểm tra số liệu, thông tin trên các Hợp đồng và giấy tờ liên quan
• Đối chiếu công nợ và làm thủ tục thanh toán hoa hồng các bên
• Xuất hóa đơn doanh thu và hạch toán, nhập liệu vào phần mềm kế toán
• Kiểm tra, lưu trữ hợp đồng, giấy tờ liên quan
• Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành kế toán
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
• Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Tại BIM Group Quảng Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIM Group Quảng Ninh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BIM Group Quảng Ninh

BIM Group Quảng Ninh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1 tòa nhà Greenbay, đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

