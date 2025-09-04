Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

• Làm thu/chi tiền mặt/ngân hàng và cập nhật sổ sách theo dõi doanh thu bất động sản

• Đối chiếu, kiểm tra số liệu, thông tin trên các Hợp đồng và giấy tờ liên quan

• Đối chiếu công nợ và làm thủ tục thanh toán hoa hồng các bên

• Xuất hóa đơn doanh thu và hạch toán, nhập liệu vào phần mềm kế toán

• Kiểm tra, lưu trữ hợp đồng, giấy tờ liên quan

• Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận