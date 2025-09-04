Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại BIM Group Quảng Ninh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Văn phòng Quảng Ninh
- Cái Dăm, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Làm thu/chi tiền mặt/ngân hàng và cập nhật sổ sách theo dõi doanh thu bất động sản
• Đối chiếu, kiểm tra số liệu, thông tin trên các Hợp đồng và giấy tờ liên quan
• Đối chiếu công nợ và làm thủ tục thanh toán hoa hồng các bên
• Xuất hóa đơn doanh thu và hạch toán, nhập liệu vào phần mềm kế toán
• Kiểm tra, lưu trữ hợp đồng, giấy tờ liên quan
• Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành kế toán
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
• Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Tại BIM Group Quảng Ninh Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIM Group Quảng Ninh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
