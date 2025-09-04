Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

• Nhập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, đảm bảo các số liệu chính xác và phù hợp với các mục chi phí

• Phối hợp với thủ kho và các bộ phận thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hoá

• Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn, kiểm tra đối chiếu với thủ kho

• Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu