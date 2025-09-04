Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

BIM Group Quảng Ninh
Ngày đăng tuyển: 04/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/10/2025
BIM Group Quảng Ninh

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại BIM Group Quảng Ninh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Khu đô thị Halong Marina, Bãi Cháy, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nhập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, đảm bảo các số liệu chính xác và phù hợp với các mục chi phí
• Phối hợp với thủ kho và các bộ phận thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hoá
• Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn, kiểm tra đối chiếu với thủ kho
• Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU
• Tốt nghiệp hệ chính quy Đại học trở lên chuyên ngành kế toán
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
• Giao tiếp tốt
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại BIM Group Quảng Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIM Group Quảng Ninh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BIM Group Quảng Ninh

BIM Group Quảng Ninh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1 tòa nhà Greenbay, đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

