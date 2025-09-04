Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại BIM Group Quảng Ninh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Khu đô thị Halong Marina, Bãi Cháy, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
• Nhập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, đảm bảo các số liệu chính xác và phù hợp với các mục chi phí
• Phối hợp với thủ kho và các bộ phận thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hoá
• Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn, kiểm tra đối chiếu với thủ kho
• Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU
• Tốt nghiệp hệ chính quy Đại học trở lên chuyên ngành kế toán
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
• Giao tiếp tốt
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
• Tốt nghiệp hệ chính quy Đại học trở lên chuyên ngành kế toán
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
• Giao tiếp tốt
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại BIM Group Quảng Ninh Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
.
.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIM Group Quảng Ninh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI