Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

• Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành kế toán • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm • Biết Tiếng Anh là một lợi thế • Giao tiếp tốt • Thành thạo tin học văn phòng

• Kiểm tra hồ sơ thanh toán của các đơn vị quản lý vận hành khách sạn, thực hiện giải ngân thanh toán • Thanh toán lợi nhuận đảm bảo, lợi nhuận chia sẻ doanh thu với chủ sở hữu • Lên báo cáo quản trị vận hành: chi phí, doanh thu, lãi lỗ... • Lập các báo cáo liên quan khác

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI