Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại BIM Group Quảng Ninh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Khu đô thị Halong Marina, Bãi Cháy, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận
• Kiểm tra hồ sơ thanh toán của các đơn vị quản lý vận hành khách sạn, thực hiện giải ngân thanh toán
• Thanh toán lợi nhuận đảm bảo, lợi nhuận chia sẻ doanh thu với chủ sở hữu
• Lên báo cáo quản trị vận hành: chi phí, doanh thu, lãi lỗ...
• Lập các báo cáo liên quan khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành kế toán
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
• Biết Tiếng Anh là một lợi thế
• Giao tiếp tốt
• Thành thạo tin học văn phòng
Tại BIM Group Quảng Ninh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIM Group Quảng Ninh
