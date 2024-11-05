Tuyển Kế toán Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam

Kế toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 9 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Kiểm, nhập hàng từ nhà cung cấp và up lên hệ thống nhanh.vn
Điều chuyển hàng hoá nội bộ: cho các cửa hàng, phòng MKT
Up ảnh sản phẩm lên hệ thống nhanh.vn
Kiểm tra, xử lý hàng hoàn-trả từ bên vận chuyển
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ, sinh năm 2005-1994
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận chịu khó, có trí nhớ tốt
Ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí Kho nhập liệu là lợi thế.

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6-10 triệu/ tháng (Lương cứng + Lương sản phẩm)
Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết...
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h) từ thứ 2 đến trưa thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, ngõ 72, Nguyễn Trãi, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-kho-nguyen-vat-lieu-thu-nhap-7-10-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job260723
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Định
CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Hạn nộp: 02/01/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiến Trúc Gỗ Bọc Đô
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Kiến Trúc Gỗ Bọc Đô
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bắc Ninh
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 02/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Định
CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Hạn nộp: 06/12/2024
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HALO Việt Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 8 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH HALO Việt Nam
Hạn nộp: 09/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Kosmos Việt Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Kosmos Việt Nam
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An
Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
Hạn nộp: 22/12/2024
Long An Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Định
CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Hạn nộp: 02/01/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiến Trúc Gỗ Bọc Đô
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Kiến Trúc Gỗ Bọc Đô
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bắc Ninh
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 02/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Định
CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH
Hạn nộp: 06/12/2024
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HALO Việt Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 8 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH HALO Việt Nam
Hạn nộp: 09/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Kosmos Việt Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Kosmos Việt Nam
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
Tuyển Kế toán kho/nguyên vật liệu thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An
Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
Hạn nộp: 22/12/2024
Long An Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất