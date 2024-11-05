Tuyển Kế toán Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 9 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Kiểm, nhập hàng từ nhà cung cấp và up lên hệ thống nhanh.vn

Điều chuyển hàng hoá nội bộ: cho các cửa hàng, phòng MKT

Up ảnh sản phẩm lên hệ thống nhanh.vn

Kiểm tra, xử lý hàng hoàn-trả từ bên vận chuyển

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ, sinh năm 2005-1994

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận chịu khó, có trí nhớ tốt

Ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí Kho nhập liệu là lợi thế.

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6-10 triệu/ tháng (Lương cứng + Lương sản phẩm)

Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết...

Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty

Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi

Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h) từ thứ 2 đến trưa thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.