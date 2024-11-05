Tuyển Kế toán Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 9 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Kiểm, nhập hàng từ nhà cung cấp và up lên hệ thống nhanh.vn
Điều chuyển hàng hoá nội bộ: cho các cửa hàng, phòng MKT
Up ảnh sản phẩm lên hệ thống nhanh.vn
Kiểm tra, xử lý hàng hoàn-trả từ bên vận chuyển
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ, sinh năm 2005-1994
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận chịu khó, có trí nhớ tốt
Ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí Kho nhập liệu là lợi thế.
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận chịu khó, có trí nhớ tốt
Ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí Kho nhập liệu là lợi thế.
Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 6-10 triệu/ tháng (Lương cứng + Lương sản phẩm)
Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết...
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h) từ thứ 2 đến trưa thứ 7
Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết...
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h) từ thứ 2 đến trưa thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lily group Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI