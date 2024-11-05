Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Bình

- Nhập dữ liệu nhập kho (NK), Xuất kho (XK);

- Kiểm tra số liệu xuất nhập với các dự án;

- Lưu trữ thống kê các phiếu xuất nhập kho của tất cả các kho của chi nhánh cũng như các dự án (bản scan và bản gốc), yêu cầu các Ban QLDA để tập hợp;

- Định kỳ báo cáo cho TB.KH-VT và BGĐ các số liệu kho;

- Lên kế hoạch, xuất dữ liệu, kiểm tra và nhập dữ liệu kiểm kho cho các đợt kiểm kho định kỳ;

- Xây dựng và định hướng phát triển cho công tác kiểm soát VTHH;

· Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên;

· Chuyên môn: Ưu tiên chuyên ngành kế toán kho, thủ kho, kỹ thuật;

· Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên có kinh nhiệm phụ trách và quản lý kho, quản lý vật tư thiết bị;

· Kỹ năng: Vi tính văn phòng, am hiểu vật tư thiết bị, làm việc đội nhóm;

· Khả năng: quản lý công việc, tỉ mỉ cẩn thận.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Thu mua / Vật tư

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Quảng Bình