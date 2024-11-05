Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Bình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM
- Quảng Bình:
- Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1,Quảng Bình, Huyện Quang Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Nhập dữ liệu nhập kho (NK), Xuất kho (XK);
- Kiểm tra số liệu xuất nhập với các dự án;
- Lưu trữ thống kê các phiếu xuất nhập kho của tất cả các kho của chi nhánh cũng như các dự án (bản scan và bản gốc), yêu cầu các Ban QLDA để tập hợp;
- Định kỳ báo cáo cho TB.KH-VT và BGĐ các số liệu kho;
- Lên kế hoạch, xuất dữ liệu, kiểm tra và nhập dữ liệu kiểm kho cho các đợt kiểm kho định kỳ;
- Xây dựng và định hướng phát triển cho công tác kiểm soát VTHH;
· Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên;
· Chuyên môn: Ưu tiên chuyên ngành kế toán kho, thủ kho, kỹ thuật;
· Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên có kinh nhiệm phụ trách và quản lý kho, quản lý vật tư thiết bị;
· Kỹ năng: Vi tính văn phòng, am hiểu vật tư thiết bị, làm việc đội nhóm;
· Khả năng: quản lý công việc, tỉ mỉ cẩn thận.
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Quảng Bình
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Chuyên môn: Ưu tiên chuyên ngành kế toán kho, thủ kho, kỹ thuật;
· Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên có kinh nhiệm phụ trách và quản lý kho, quản lý vật tư thiết bị;
· Kỹ năng: Vi tính văn phòng, am hiểu vật tư thiết bị, làm việc đội nhóm;
· Khả năng: quản lý công việc, tỉ mỉ cẩn thận.
Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI