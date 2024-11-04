Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Mô tả Công việc

• Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.

• Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ.

• Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ.

• Phối hợp với các kế toán khác trong công việc.

• Lập báo cáo tài chính, tính toán kết quả kinh doanh thực tế của công ty vào cuối kỳ hoặc khi được yêu cầu.

• Theo dõi đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, hỗ trợ đôn đốc công nợ phải thu, tổng hợp và đề nghị thanh toán NCC.

• Hạch toán thu, chi, ngân hàng. Theo dõi và nộp báo cáo cv phụ trách cho phụ trách bộ phận hoặc BGĐ khi có yêu cầu.

• Thanh toán các hồ sơ, chi phí liên quan đến mảng công việc phụ trách.

• Báo cáo nội bộ theo tuần, tháng cho ban phụ trách bộ phần và BGĐ.

• Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

• Trình độ: Tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành kế toán tài chính.

• Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 Năm kinh nghiệm.

• Có kiến thức/kỹ năng - Am hiểu về quy định, chính sách của Nhà nước và Công ty liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tài chính, thuế hiện hành.

• Trung thực, có trách nhiệm với công việc, năng động...

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công ty nhập khẩu thiết bị và sử dụng phần mềm bravo

• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và độc lập.

• Thành thạo các kỹ năng cơ bản: Word, Excel, vi tính văn phòng.

• Thành thạo phần mềm kế toán, biết sử dụng phần mềm Bravo là một lợi thế.

Điều kiện làm việc

• Thử việc tối đa 2 tháng: Lương thử việc hưởng 85% lương cơ bản.

• Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.

• Chế độ sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương ngày sinh nhật + quà sinh nhật.

• Thu nhập 9 - 12 triệu tuỳ theo năng lực (trao đổi thêm khi phỏng vấn) + phụ cấp + thưởng hiệu quả công việc + thưởng quý theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

• Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ sau khi kết thúc thử việc. Bảo hiểm xã hội đóng trên 100% lương cơ bản.

• Thưởng tháng 13, Lễ Tết, du lịch...

• Thời gian làm việc: Từ 08:00 đến 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 (nghỉ trưa 1h), 1 tháng làm việc 2 ngày thứ Bảy.

• Được Công ty đầu tư tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức nghiệp vụ.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech

