Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Quốc tế Sala làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

1. Quản lý nhập – xuất – tồn kho: nhập liệu chứng từ xuất - nhập hàng hóa lên phần mềm, kiểm tra, sắp xếp chứng từ và đối chiều số liệu.

2. Phối hợp kiểm kê và kiểm soát hàng tồn

3. Lập báo cáo tồn kho, cập nhập các life tổng hợp về hàng tồn, hàng bán chạy, hàng điều chuyển và lưu trữ chứng từ kho.

4. Ghi nhận phiếu điều chuyển hàng hóa giữa showroom.

5. Ghi nhận phiếu điều chuyển hàng hóa giữa showroom và theo dõi tình trạng hàng hóa đang vận chuyển, đã nhận đủ, thiếu hàng.

6. Hỗ trợ làm việc với các bộ phận khác (Kinh doanh, Vận hành).

7. Thực hiện công việc khác theo phân công của kế toán trưởng.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu hoặc dưới 1 năm kinh nghiệm (được đào tạo).

- Thành thạo Excel căn bản, biết sử dụng phần mềm kế toán là lợi thế (Misa, KiotViet, ERP...).

- Chịu áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập, chủ động đề xuất trong công việc.

- Cẩn thận, chăm chỉ, sẵn sàng học hỏi, có tinh thần trách nhiệm.

- Lương: 8 - 10tr.

- Các chế độ phúc lợi, BHXH đầy đủ.

- Chế độ thưởng lễ tết, hiếu hỷ-sinh nhật....

- Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh.

- Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao.

- Được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của công ty.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần, thể thao theo chế độ phúc lợi ưu đãi của công ty.

