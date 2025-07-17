Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 563 Tô Ngọc Vân, Tam Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và đề xuất ý tưởng sáng tạo video nhằm nâng cao hình ảnh và độ nhận diện thương hiệu trên các nền tảng số (Facebook, TikTok,...).

Phối hợp với team sản xuất để triển khai quay, dựng video theo định hướng thương hiệu.

Xây dựng và phát triển nội dung truyền thông (bài viết, hình ảnh, video) đảm bảo thống nhất hình ảnh thương hiệu.

Theo dõi hiệu quả truyền thông, đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu và đề xuất giải pháp cải tiến.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có kinh nghiệm Marketing trên mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok…)

– Am hiểu nền tảng số, công cụ truyền thông & phần mềm tương tác khách hàng

– Sử dụng tốt ứng dụng văn phòng, phần mềm chỉnh ảnh hoặc thiết kế

– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Brand Marketing (ưu tiên ngành chăm sóc giày/dép)

– Kỹ năng viết content, sáng tạo, phân tích số liệu

– Mong muốn gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ : Đóng Bảo Hiểm Xã Hội đầy đủ theo quy định, đóng sau khi thử việc

12 ngày phép / năm và team building cùng team.

Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin