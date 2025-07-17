Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 563 Tô Ngọc Vân, Tam Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lên kế hoạch và đề xuất ý tưởng sáng tạo video nhằm nâng cao hình ảnh và độ nhận diện thương hiệu trên các nền tảng số (Facebook, TikTok,...).
Phối hợp với team sản xuất để triển khai quay, dựng video theo định hướng thương hiệu.
Xây dựng và phát triển nội dung truyền thông (bài viết, hình ảnh, video) đảm bảo thống nhất hình ảnh thương hiệu.
Theo dõi hiệu quả truyền thông, đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu và đề xuất giải pháp cải tiến.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Có kinh nghiệm Marketing trên mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok…)
– Am hiểu nền tảng số, công cụ truyền thông & phần mềm tương tác khách hàng
– Sử dụng tốt ứng dụng văn phòng, phần mềm chỉnh ảnh hoặc thiết kế
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Brand Marketing (ưu tiên ngành chăm sóc giày/dép)
– Kỹ năng viết content, sáng tạo, phân tích số liệu
– Mong muốn gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ : Đóng Bảo Hiểm Xã Hội đầy đủ theo quy định, đóng sau khi thử việc
12 ngày phép / năm và team building cùng team.
Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO HARUKI GROUP
