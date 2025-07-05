Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 19 Sông Nhuệ, Phường 2, Tân Bình, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Làm đơn hàng
Xuất hóa đơn, hợp đồng, nhập liệu hàng này.
Hỗ trợ các công việc kế toán khác và theo chỉ đạo của quản lý
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên vị trí Kế toán bán hàng
Trình độ : Trung cấp trở lên
Giới tính : Nữ
Tuổi : từ 24-35 tuổi
Có kinh nghiệm làm việc trên phần mềm Misa
Thành thao kỹ năng văn phòng : Word, Excel,...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Từ 8,000,000 - 11,000,000 / tháng
Được đóng BHXH, theo qui định nhà nước
Được học nâng cao trình độ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM
