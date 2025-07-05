Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 Sông Nhuệ, Phường 2, Tân Bình, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Làm đơn hàng

Xuất hóa đơn, hợp đồng, nhập liệu hàng này.

Hỗ trợ các công việc kế toán khác và theo chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên vị trí Kế toán bán hàng

Trình độ : Trung cấp trở lên

Giới tính : Nữ

Tuổi : từ 24-35 tuổi

Có kinh nghiệm làm việc trên phần mềm Misa

Thành thao kỹ năng văn phòng : Word, Excel,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 8,000,000 - 11,000,000 / tháng

Được đóng BHXH, theo qui định nhà nước

Được học nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM

