Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nam Từ Liêm ...và 10 địa điểm khác, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
- Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp, đã có sẵn giáo trình.
- Giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy cho 1 khoá học khoảng 40-80 giờ.
- Thời gian 1 lớp: 1.5 giờ, hoặc 2 giờ.
- Đối tượng học viên: Người đi làm.
- Số lượng học viên: 1-10 học viên/ 1 lớp.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh năm 1982-2000.
- Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng.
- Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và trách nhiệm cao với công việc.
- Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho người đi làm là một lợi thế.
- Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập tuỳ thuộc vào năng lực: 400.000 VNĐ - 550.000 VNĐ/ca (1.5h-2h dạy)
- Được đào tạo phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học viên.
- Được tiếp cận với hệ thống phần mềm hiện đại.
- Mở rộng mối quan hệ vì đối tượng học viên duy nhất là người đi làm.
- Được hỗ trợ chi phí đi lại tùy thuộc vào địa điểm giảng dạy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
