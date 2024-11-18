Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Long An

Mô Tả Công Việc

- Kiểm soát, kiểm kê các loại hàng hóa trong kho thực phẩm

- Lập chứng từ xuất kho và nhập kho

- Hạch toán

- Phối hợp với thủ kho trong công tác xuất, nhập, kiểm đếm hàng hóa trong kho

- Báo cáo định kỳ và đột xuất.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Thông thạo vi tính văn phòng.

-Thường trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tại Công Ty TNHH Khai Thác Dịch Vụ - Kinh Doanh Văn Phòng Và Nhà Xưởng Tân Tạo Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký HĐLĐ chính thức, được đảm bảo các quyền lợi BHXH-BHYT-TN,

- Nghỉ phép thường niên, nghỉ Lễ. Tết... đúng Luật Lao động.

- Thưởng Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, tiền Sinh nhật, Hiếu-Hỷ.

- Khám sức khỏe định kỳ.

- Du lịch, nghĩ dưởng hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khai Thác Dịch Vụ - Kinh Doanh Văn Phòng Và Nhà Xưởng Tân Tạo

