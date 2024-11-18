Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Khai Thác Dịch Vụ - Kinh Doanh Văn Phòng Và Nhà Xưởng Tân Tạo
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- Long An
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
- Kiểm soát, kiểm kê các loại hàng hóa trong kho thực phẩm
- Lập chứng từ xuất kho và nhập kho
- Hạch toán
- Phối hợp với thủ kho trong công tác xuất, nhập, kiểm đếm hàng hóa trong kho
- Báo cáo định kỳ và đột xuất.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Thông thạo vi tính văn phòng.
-Thường trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Tại Công Ty TNHH Khai Thác Dịch Vụ - Kinh Doanh Văn Phòng Và Nhà Xưởng Tân Tạo Thì Được Hưởng Những Gì
- Ký HĐLĐ chính thức, được đảm bảo các quyền lợi BHXH-BHYT-TN,
- Nghỉ phép thường niên, nghỉ Lễ. Tết... đúng Luật Lao động.
- Thưởng Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, tiền Sinh nhật, Hiếu-Hỷ.
- Khám sức khỏe định kỳ.
- Du lịch, nghĩ dưởng hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khai Thác Dịch Vụ - Kinh Doanh Văn Phòng Và Nhà Xưởng Tân Tạo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
