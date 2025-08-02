Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần BMC Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty Cổ phần BMC Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần BMC Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: KDC Hồng Loan, Hưng Thạnh, Cái Răng, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
Thu thập và xử lý các số liệu liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp, bao gồm hoá đơn, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất...
Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, tài sản cố định (TSCĐ), công nợ, thuế GTGT và các nghiệp vụ kế toán khác.
Theo dõi, quản lý công nợ, đảm bảo sự ổn định tài chính của công ty.
Lưu trữ và quản lý các sổ sách, chứng từ kế toán của công ty một cách khoa học và dễ dàng tra cứu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán.
Nữ, từ 25 đến 35 tuổi.
Hiểu biết về hạch toán kế toán và có khả năng làm việc độc lập.
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Nhanh nhẹn, thông minh, cầu tiến, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.
Chịu được áp lực công việc cao và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Công ty Cổ phần BMC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 15-18 triệu
Xét tăng lương hằng năm
Thưởng lương tháng 13, thưởng 2 vụ/năm (tương đương lương tháng 14,15++)
Cơm trưa tại văn phòng
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ,...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BMC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BMC Việt Nam

Công ty Cổ phần BMC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô MB1-2, Đường số 5, KCN Đức Hòa 1-Hạnh Phúc, Tỉnh Long An.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

