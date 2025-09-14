Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD

Avery Dennison Vietnam
Ngày đăng tuyển: 14/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/10/2025
Avery Dennison Vietnam

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Avery Dennison Vietnam

Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Long Hau Industrial Park, Can Giuoc District, Long An province

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 400 - 600 USD

- Vận hành máy in: Trực tiếp vận hành máy in, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình vận hành theo hướng dẫn của Trưởng nhóm sản xuất.
- Vận hành máy in:
- Kiểm soát chất lượng: Thực hiện các quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm in một cách nhất quán, điều chỉnh máy để đáp ứng các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.
- Kiểm soát chất lượng:
- Bảo trì và an toàn: Thực hiện công việc bảo trì, khắc phục sự cố máy in khi cần. Duy trì môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ (chuẩn 5S) và tuân thủ các quy định an toàn lao động.
- Bảo trì và an toàn:
- Cải tiến và báo cáo: Tìm cách giảm thiểu sản phẩm lỗi, tối ưu hóa tốc độ vận hành. Báo cáo các sự cố về chất lượng, hư hỏng máy móc, hoặc các vấn đề an toàn trong ca làm việc. Thực hiện các báo cáo sản xuất theo yêu cầu.
- Cải tiến và báo cáo:
- Tuân thủ quy trình: Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo về an toàn và quy trình sản xuất. Áp dụng các tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn khác của công ty trong công việc hàng ngày.
- Tuân thủ quy trình:

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng hoặc tương đương.
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực in ấn hoặc các ngành nghề liên quan.
- Có khả năng vận hành máy in (4 màu).
- Có tinh thần chủ động, có ý thức cao về năng suất, an toàn và chất lượng.

Tại Avery Dennison Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Avery Dennison Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Avery Dennison Vietnam

Avery Dennison Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot E.01, Trung Tam Road, Long Hau IP, Nha Be

