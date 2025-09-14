Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD

- Vận hành máy in: Trực tiếp vận hành máy in, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình vận hành theo hướng dẫn của Trưởng nhóm sản xuất.

- Kiểm soát chất lượng: Thực hiện các quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm in một cách nhất quán, điều chỉnh máy để đáp ứng các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.

- Bảo trì và an toàn: Thực hiện công việc bảo trì, khắc phục sự cố máy in khi cần. Duy trì môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ (chuẩn 5S) và tuân thủ các quy định an toàn lao động.

- Cải tiến và báo cáo: Tìm cách giảm thiểu sản phẩm lỗi, tối ưu hóa tốc độ vận hành. Báo cáo các sự cố về chất lượng, hư hỏng máy móc, hoặc các vấn đề an toàn trong ca làm việc. Thực hiện các báo cáo sản xuất theo yêu cầu.

- Tuân thủ quy trình: Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo về an toàn và quy trình sản xuất. Áp dụng các tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn khác của công ty trong công việc hàng ngày.

