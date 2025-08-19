Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
- Long An: Bình Chánh ...và 1 địa điểm khác, Huyện Cần Giuộc
TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT đang là nhà cung cấp thiết bị thể thao lớn nhất Việt Nam với thương hiệu KINGSPORT (ghế Massage, máy chạy bộ, xe đạp tập, xe điện...), hệ thống hơn 150 cửa hàng, 1.200 nhân sự trên cả nước.
Ngoài ra, trong năm 2024 Kingsport chính thức gia nhập thị trường Sản Xuất - Phân Phối xe điện (xe đạp điện, xe máy điện…) đến khách hàng với thương hiệu MOVE. Để đảm bảo số lượng lớn phân phối phục vụ khách hàng toàn quốc, MOVE sở hữu 2 nhà xưởng lắp ráp xe điện quy mô lớn tại Cần Giuộc, Long An, tự cung tự cấp.
Vị trí Kế Toán Trưởng sẽ phụ trách mảng Sản Xuất/ Lắp Ráp xe điện với 2 xưởng ở Long Hậu, cụ thể:
Thiết lập hệ thống kế toán: xây dựng quy trình, biểu mẫu, chính sách kế toán phù hợp với mô hình sản xuất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và thực tiển công ty
Xây dựng đội ngũ kế toán: Tuyển dụng, đào tạo và phân công nhiệm vụ cho các nhân sự kế toán phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của công ty
Xây dựng định mức sản phẩm, phân bổ chi phí sản xuất, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến giá thành, theo dõi hàng tồn kho
Hạch toán – báo cáo: thực hiện hoặc kiểm soát việc hạch toán đầy đủ, lập báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo nội bộ cho Ban lãnh đạo
Quản lý ngân sách, dòng tiền: lập kế hoạch tài chính từng giai đoạn, phối hợp với các phòng ban xây dựng ngân sách
Làm việc với các bên liên quan: Cơ quan thuế, Ngân hàng, Kiểm toán...
Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính liên quan đến hoạt động sản xuất và chiến lược phát triển.
Các công việc khác theo yêu cầu và phân công của Quản lý cấp trên
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế Toán Trưởng tại các công ty sản xuất
Am hiểu quy định pháp luật về kế toán – thuế
Hiểu biết sâu về quy trình sản xuất, hạch toán giá thành, quản trị chi phí
Kỹ năng triển khai hệ thống, làm việc độc lập và phối hợp liên phòng ban tốt
Tư duy linh hoạt, sẵn sàng làm việc trong môi trường năng động, phát triển nhanh
Thành thạo phần mềm kế toán và Excel nâng cao, ưu tiên kinh nghiệm ERP
Lương tháng 13, Chính sách thưởng hấp dẫn hằng tháng/ hằng quý dành cho cấp quản lý. Thưởng theo phòng ban đạt chỉ tiêu.
Thăng tiến lên các vị trí cao hơn hoặc mở rộng phạm vi công việc phù hợp với năng lực chuyên môn và định hướng.
