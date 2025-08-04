Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Khu Công nghiệp Xuyên Á, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tập hợp chứng từ, kiểm soát chứng từ đầu vào, đầu ra hàng tháng, hạch toán chứng từ vào phần mềm kế toán. Và xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
Kiểm soát công nợ phải thu, công nợ thuế phải trả cuối kỳ khớp đúng với khách hàng và nhà cung cấp.
Lập bảng chấm công, bảng lương thuế. Hạch toán chi phí lương, thưởng, BHXH vào phần mềm kế toán.
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giải trình ....phục vụ cho việc quyết toán thuế, hoàn thuế.
Nộp báo cáo thuế GTGT; TNCN hàng tháng, BCTC năm theo đúng quy định của luật thuế.
Thường xuyên cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế hiện hành.
Thực hiện những công việc có liên quan khác theo phân công của Kế toán trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ. Độ tuổi: Từ 25-30 tuổi
Trình độ: Đại học chuyển nhành tài chính – kế toán
Kinh nghiệm: 3 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán XNK, Logistics, Vận tải.
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa

Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thoả thuận khi phỏng vấn trao đổi
Các chế độ khác theo luật lao động và quy chế của công ty: phụ cấp ăn trưa, nghỉ mát, thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13,…
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động
Tham gia các chương trình đạo tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH

CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn SH 1.03, Tầng 1, Tòa nhà Viva Riverside, Số 1472 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

