Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Khu Công nghiệp Xuyên Á, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tập hợp chứng từ, kiểm soát chứng từ đầu vào, đầu ra hàng tháng, hạch toán chứng từ vào phần mềm kế toán. Và xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Kiểm soát công nợ phải thu, công nợ thuế phải trả cuối kỳ khớp đúng với khách hàng và nhà cung cấp.

Lập bảng chấm công, bảng lương thuế. Hạch toán chi phí lương, thưởng, BHXH vào phần mềm kế toán.

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giải trình ....phục vụ cho việc quyết toán thuế, hoàn thuế.

Nộp báo cáo thuế GTGT; TNCN hàng tháng, BCTC năm theo đúng quy định của luật thuế.

Thường xuyên cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế hiện hành.

Thực hiện những công việc có liên quan khác theo phân công của Kế toán trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ. Độ tuổi: Từ 25-30 tuổi

Trình độ: Đại học chuyển nhành tài chính – kế toán

Kinh nghiệm: 3 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán XNK, Logistics, Vận tải.

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa

Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thoả thuận khi phỏng vấn trao đổi

Các chế độ khác theo luật lao động và quy chế của công ty: phụ cấp ăn trưa, nghỉ mát, thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13,…

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động

Tham gia các chương trình đạo tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG THÀNH

