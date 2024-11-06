Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HIDA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HIDA
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường Di Ái, Di Trạch, Hoài Đức
- Quảng Ninh
- Hải Phòng ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Tìm kiếm và phát triển các Khách hàng mới phù hợp với các dịch vụ mà Công ty đang cung cấp.
Xây dựng, phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng.
Tư vấn các giải pháp, dịch vụ cho Khách hàng để mang lại lợi ích cho cả đôi bên.
Duy trì và củng cố các mối quan hệ giữa công ty với Khách hàng.
không cần tới văn phòng làm việc quá nhiều, chỉ cần đảm bảo công việc, có thể làm tại nhà.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các lĩnh vực về Kinh doanh, Marketing.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có khả năng nghiên cứu thị trường, tư vấn giải pháp công nghệ, bán hàng cho khách hàng mục tiêu.
Ham học hỏi, sẵn sàng với các thử thách mới và khó.
Giao tiếp tốt, chuyên nghiệp, nhanh nhẹn.
Chủ động trong công việc, kỷ luật với bản thân, bám sát mục tiêu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HIDA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15 Triệu trở lên
Được hưởng Chế độ bảo hiểm theo quy đinh,
Đi Du Lịch hàng năm,
Chế độ thưởng, chế độ Tăng lương,
Chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chế độ đào tạo,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HIDA
