Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH FUJIFILM Manufacturing Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Công Ty TNHH FUJIFILM Manufacturing Hải Phòng
- Hải Phòng: Số 1, đường số 9, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Phường An Lư, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận
✓ Chuẩn bị cho sản xuất dòng máy mới (chuẩn bị về jig, thiết bị, phần mềm...).
✓ Thiết kế phần mềm (VB, C# ,SQL..), thiết kế hệ thống điện, cơ khí cho các thiết bị phục vụ sản xuất.
✓ Gia công, lắp đặt Jig, Thiết bị, dây chuyền sản xuất.
✓ Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế để duy trì hoạt động và nâng cao hiệu suất thiết bị.
✓ Đối ứng lỗi, bất thường phát sinh trong quá trình sản xuất.
✓ Thực hiện các báo cáo đình kì/ bất thường theo yêu cầu của cấp trên và các bên liên quan (nếu có)
✓ Thực hiện cải tiến nghiệp vụ nâng cao An toàn, năng suất, chất lượng
✓ Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và các bên liên quan (nếu có)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm là lợi thế
- Ngoại ngữ: Toeic 550/ Japanese N4 hoặc trình độ tương đương,
- Kỹ năng: Cơ Khí, Thiết Kế Jig, Kỹ thuật thiết bị
- Kỹ năng máy tính văn phòng thành thạo
Tại Công Ty TNHH FUJIFILM Manufacturing Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH FUJIFILM Manufacturing Hải Phòng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI