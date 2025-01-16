Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH FUJIFILM Manufacturing Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

✓ Chuẩn bị cho sản xuất dòng máy mới (chuẩn bị về jig, thiết bị, phần mềm...).

✓ Thiết kế phần mềm (VB, C# ,SQL..), thiết kế hệ thống điện, cơ khí cho các thiết bị phục vụ sản xuất.

✓ Gia công, lắp đặt Jig, Thiết bị, dây chuyền sản xuất.

✓ Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế để duy trì hoạt động và nâng cao hiệu suất thiết bị.

✓ Đối ứng lỗi, bất thường phát sinh trong quá trình sản xuất.

✓ Thực hiện các báo cáo đình kì/ bất thường theo yêu cầu của cấp trên và các bên liên quan (nếu có)

✓ Thực hiện cải tiến nghiệp vụ nâng cao An toàn, năng suất, chất lượng

✓ Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và các bên liên quan (nếu có)