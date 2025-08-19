Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
- Hà Nội: Số nhà 53 ngõ 102 Hoàng Đạo Thành, P. Hạ Đình (Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Kinh doanh máy móc, vật tư thiết bị dịch vụ y tế (Chuyên khoa Tiết niệu, Gan mật, Sàn Chậu, TMH ...)
- Chăm sóc khách hàng đã có sẵn của công ty
- Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn các sản phẩm, dịch vụ theo thông tin khách hàng cần
- Tìm kiếm và phát triển, mở rộng thêm thị trường mới tại các Bệnh viện, TT Y tế , Phòng khám, Nhà thuốc....
- Lên phương án, kế hoạch kinh doanh
- Đàm phán, thương lượng và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
- Data có sẵn của công ty
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó học hỏi ...
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Word, Excel, PowerPoint,...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế
- Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lễ tết (lễ 30/4, tết dương lịch, tết âm lịch) ...
- BHYT, BHXH, ...
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: nghỉ phép, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI