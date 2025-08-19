Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 53 ngõ 102 Hoàng Đạo Thành, P. Hạ Đình (Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Kinh doanh máy móc, vật tư thiết bị dịch vụ y tế (Chuyên khoa Tiết niệu, Gan mật, Sàn Chậu, TMH ...)

- Chăm sóc khách hàng đã có sẵn của công ty

- Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn các sản phẩm, dịch vụ theo thông tin khách hàng cần

- Tìm kiếm và phát triển, mở rộng thêm thị trường mới tại các Bệnh viện, TT Y tế , Phòng khám, Nhà thuốc....

- Lên phương án, kế hoạch kinh doanh

- Đàm phán, thương lượng và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng

- Data có sẵn của công ty

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành liên quan đến y sinh, y dược, kinh doanh, kinh tế...

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó học hỏi ...

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Word, Excel, PowerPoint,...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế

- Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận + Thưởng doanh số (nếu có)

- Thưởng lễ tết (lễ 30/4, tết dương lịch, tết âm lịch) ...

- BHYT, BHXH, ...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: nghỉ phép, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin