Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

- Hồ Chí Minh

- Đà Nẵng ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

Các công việc chuyên môn:
- Giới thiệu sản phẩm về trang thiết bị, vật tư y tế của các nhãn hàng do công ty phân phối đến khách hàng (Bác sĩ, Bệnh viện...);
- Hỗ trợ lên danh mục sản phẩm cho hồ sơ dự thầu của Công ty;
- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác, khách hàng cũ của công ty và khai thác, mở rộng thị trường, khách hàng mới;
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Các công việc nội bộ:
- Báo cáo công việc theo định kỳ;
- Tham mưu cho Ban Giám đốc, Trưởng phòng khi có những sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc;
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành như Quản trị kinh doanh, Kinh tế Quốc tế hoặc các ngành liên quan đến y tế;
Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở các vị trí tương đương, học chuyên ngành các mảng: dược – kênh ETC/ vật tư y tế / thiết bị y tế / vật tư tiêu hao;
Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word & Excel);
Có khả năng phân tích đánh giá, trách nhiệm, nhiệt tình, năng động;
Chịu được áp lực công việc và định hướng gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận
Lương tháng 13
Lương thưởng theo hiệu quả kinh doanh, 12 ngày phép năm;
Công ty đóng Bảo hiểm xã hội;
Các khoản phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, ngày Lễ Tết...;
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 25, đường số 3, khu DC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

