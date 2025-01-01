Công việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 83 kết quả / Từ khoá "Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

-

Có 83 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạn nộp: 10/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/06/2025
Cần Thơ Hồ Chí Minh Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BLUEWAVE
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH BLUEWAVE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BLUEWAVE
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 350 - 400 USD
Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hải Dương Hưng Yên Bắc Ninh Đã hết hạn 350 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải Pháp Y tế Nam Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Giải Pháp Y tế Nam Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giải Pháp Y tế Nam Minh
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WIR GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH WIR GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH WIR GROUP
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pacific Land Viet Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Pacific Land Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD
Pacific Land Viet Nam
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina
Hạn nộp: 20/04/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm EMASI Plus Waterpoint
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế EMASI Plus Waterpoint làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
EMASI Plus Waterpoint
Hạn nộp: 05/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thiên Trường
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty Cổ Phần Thiên Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thiên Trường
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ TẠI HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN SEMIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SEMIND
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Trọng Minh
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sakae
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Clover Plus Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 800 USD Clover Plus Company Limited
Tới 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty CP Ideaz Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Ideaz Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC - Chi nhánh HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC - Chi nhánh HCM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Agena Trading Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD Agena Trading Co., Ltd
400 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ Thành An
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Thụy An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Thụy An
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế H&A Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu H&A Group
Trên 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Oristar Corporation - Công Ty Cổ Phần Oristar làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Oristar Corporation - Công Ty Cổ Phần Oristar
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Jafron Biomedical Co. Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,500 USD Jafron Biomedical Co. Ltd
800 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC
12 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Anh Huy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Y tế Đất Việt
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ TẠI HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty Cổ Phần Thiên Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Thiên Trường
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế EMASI Plus Waterpoint làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận EMASI Plus Waterpoint
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Pacific Land Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD Pacific Land Viet Nam
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh thiết bị y tế đang được các công ty chú trọng nhằm cải thiện kết quả hoạt động và mở rộng thị trường. Với mức lương dao động từ 15.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, đây là cơ hội hấp dẫn dành cho những người có kỹ năng đàm phán và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh thiết bị y tế hiện nay

Việc làm kinh doanh thiết bị y tế là công việc tập trung vào tiếp thị, phân phối và tư vấn về các sản phẩm y tế như máy móc, thiết bị và vật tư y tế cho các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám hoặc khách hàng cá nhân.

Vai trò của nhân viên kinh doanh thiết bị y tế bao gồm tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ với các đối tác, giới thiệu và tư vấn sản phẩm, đồng thời hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn thiết bị phù hợp. Ngoài ra, việc làm kinh doanh còn tham gia lập kế hoạch kinh doanh, thực hiện các chiến lược tiếp thị, chăm sóc khách hàng sau bán hàng và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm.

Thị trường tuyển dụng việc làm kinh doanh thiết bị y tế hiện nay đang có sự phát triển mạnh mẽ nhờ vào nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm y tế chất lượng cao, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh và sự quan tâm đến sức khỏe cộng đồng. Các công ty, từ các nhà sản xuất đến các đại lý phân phối thiết bị y tế, đang tìm kiếm những nhân viên kinh doanh có kỹ năng và hiểu biết về ngành y tế để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị y tế đang gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị y tế đang gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ y học và nhu cầu nâng cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam, việc làm kinh doanh thiết bị y tế mang lại tiềm năng lớn về thu nhập và thăng tiến. Đây đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn cho nhiều ứng viên có năng lực, đam mê với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Theo thống kê, mức lương của việc làm kinh doanh thiết bị y tế tại Việt Nam dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng tùy theo vị trí và kinh nghiệm, cụ thể:

Vị trí việc làm

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế 15.000.000 - 30.000.000
Chuyên viên kinh doanh thiết bị y tế 18.000.000 - 30.000.000
Trưởng nhóm kinh doanh thiết bị y tế 20.000.000 - 40.000.000
Quản lý kinh doanh thiết bị y tế 20.000.000 - 45.000.000
Giám đốc kinh doanh thiết bị y tế 25.000.000 - 50.000.000

Lưu ý rằng các mức lương cho từng vị trí trên có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô công ty, khu vực làm việc và kinh nghiệm của ứng viên.

3. Thách thức nghề nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Việc làm kinh doanh thiết bị y tế không chỉ mang lại cơ hội phát triển mà còn đi kèm với nhiều thách thức đặc thù. Để thành công, nhân viên phải đối mặt với áp lực từ thị trường, yêu cầu chuyên môn cao và sự đa dạng trong nhu cầu của khách hàng.

Cạnh tranh cao

Ngành kinh doanh thiết bị y tế ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia, khiến thị trường trở nên khốc liệt. Nhân viên phải không ngừng tìm kiếm và giữ chân khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Yêu cầu về kiến thức chuyên môn

Nhân viên cần hiểu rõ các sản phẩm y tế, công dụng, cách sử dụng cũng như các kiến thức liên quan đến y khoa để tư vấn chính xác và thuyết phục khách hàng.

Quy định pháp lý chặt chẽ

Việc làm kinh doanh thiết bị y tế phải tuân thủ nhiều quy định pháp lý liên quan đến giấy phép nhập khẩu, lưu hành và tiêu chuẩn chất lượng. Đây là một thách thức lớn, đặc biệt khi phải cập nhật thường xuyên các thay đổi về chính sách.

Áp lực doanh thu

Nhân viên thường đối mặt với chỉ tiêu doanh số cao, yêu cầu nhân viên không chỉ giỏi bán hàng mà còn cần sự kiên trì và chiến lược hợp lý để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Xử lý khách hàng khó tính

Thiết bị y tế là mặt hàng đặc thù, khách hàng thường yêu cầu cao về chất lượng và dịch vụ hậu mãi. Việc làm hài lòng những khách hàng khó tính đòi hỏi kỹ năng giao tiếp và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế đối mặt với nhiều thách thức trong môi trường cạnh tranh cao
Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế đối mặt với nhiều thách thức trong môi trường cạnh tranh cao

Những thách thức này đòi hỏi người làm nghề không chỉ có năng lực mà còn phải kiên nhẫn, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân để thành công trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế.

4. Khu vực tuyển dụng kinh doanh thiết bị y tế nhiều nhất

Ngành kinh doanh thiết bị y tế đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt tại các trung tâm kinh tế và y tế lớn trên cả nước. TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng, Nha Trang… là những khu vực có nhu cầu tuyển việc làm kinh doanh thiết bị y tế cao, nhờ sự tập trung của các cơ sở y tế lớn, bệnh viện và doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế.

4.1. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị y tế TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế và y tế lớn nhất Việt Nam, có nhiều bệnh viện đầu ngành, phòng khám tư nhân và doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế.

Đây là thị trường năng động với nhu cầu cao về việc làm kinh doanh thiết bị y tế, phục vụ không chỉ cho các cơ sở y tế mà còn cho phòng thí nghiệm, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu. Với mức lương dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, nhiều lao động lựa chọn công việc này vì thu nhập ổn định, chế độ đãi ngộ tốt.

4.2. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị y tế tại Hà Nội

Hà Nội, với vai trò trung tâm y tế lớn, tập trung các bệnh viện hàng đầu như Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức và các cơ sở y tế quốc tế. Nhu cầu về việc làm kinh doanh thiết bị y tế tại Hà Nội rất cao, đặc biệt trong việc cung ứng các thiết bị phục vụ y học chuyên sâu như thiết bị chẩn đoán hình ảnh, máy móc phẫu thuật. Môi trường làm việc tại đây yêu cầu các ứng viên có sự chuyên nghiệp và hiểu biết sâu về sản phẩm, với mức lương hấp dẫn từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

4.3. Tuyển dụng kinh doanh thiết bị y tế tại Bình Dương

Bình Dương nổi bật với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng hóa như dệt may, chế biến nông sản, hóa mỹ phẩm... Nhu cầu về thiết bị y tế tại đây chủ yếu đến từ các công ty cần đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe cho công nhân, cũng như các phòng khám phục vụ dân cư trong khu vực. Việc làm kinh doanh thiết bị y tế tại Bình Dương cần có khả năng tiếp cận khách hàng doanh nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thiết bị y tế. Mức lương của công việc này dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, với cơ hội thăng tiến trong các công ty lớn.

4.4. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị y tế tại Hải Phòng

Hải Phòng có lợi thế phát triển việc làm kinh doanh thiết bị y tế nhờ vào chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống y tế công lập, với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trở thành Trung tâm y tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ. Theo lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng, việc nâng cấp cơ sở vật chất tại các bệnh viện, trung tâm y tế và sự gia tăng nhu cầu về thiết bị y tế hiện đại tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong ngành thiết bị y tế mở rộng hoạt động và phát triển thị trường tại địa phương. Việc làm kinh doanh thiết bị y tế tại đây yêu cầu kỹ năng bán hàng tốt và sự linh hoạt trong việc xử lý nhu cầu đa dạng của khách hàng. Mức lương trung bình cho vị trí này rơi vào khoảng 12.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Hải Phòng mở ra nhiều cơ hội việc làm kinh doanh thiết bị y tế tại các bệnh viện và khu công nghiệp lớn
Hải Phòng mở ra nhiều cơ hội việc làm kinh doanh thiết bị y tế tại các bệnh viện và khu công nghiệp lớn

4.5. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Nha Trang

Nha Trang là thành phố du lịch nổi bật, cũng có nhu cầu cao về việc làm kinh doanh thiết bị y tế. Các bệnh viện tư nhân, phòng khám phục vụ khách du lịch và cơ sở y tế địa phương đều cần đến những thiết bị hiện đại để đáp ứng chất lượng chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong ngành sản xuất và chế biến tại đây cũng tạo ra nhu cầu đáng kể cho thiết bị y tế phục vụ an toàn lao động. Mức lương việc làm kinh doanh thiết bị y tế tại Nha Trang dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, với cơ hội làm việc trong môi trường tốt.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm kinh doanh thiết bị y tế

Để tăng khả năng trúng tuyển vào vị trí việc làm kinh doanh thiết bị y tế, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm mà nhà tuyển dụng đặt ra. Dưới đây là những tiêu chí cụ thể:

Yêu cầu về chuyên môn:

  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng các ngành liên quan như quản trị kinh doanh, kinh tế, y dược hoặc các lĩnh vực tương tự.
  • Hiểu biết về sản phẩm: Am hiểu về các thiết bị y tế, công dụng và cách sử dụng, đặc biệt là những sản phẩm công nghệ cao như máy chẩn đoán, máy xét nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ phẫu thuật.
  • Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt ưu tiên các ứng viên đã làm trong ngành thiết bị y tế hoặc lĩnh vực y dược.
  • Quản lý dữ liệu khách hàng: Biết cách thu thập, quản lý thông tin khách hàng và xây dựng mối quan hệ để mở rộng mạng lưới kinh doanh.
  • Hiểu biết pháp lý: Nắm rõ các quy định liên quan đến sản phẩm y tế, bao gồm các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu pháp lý khi phân phối thiết bị y tế.

Yêu cầu về kỹ năng:

  • Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng trình bày, thuyết phục khách hàng và duy trì mối quan hệ lâu dài.
  • Kỹ năng đàm phán: Thành thạo trong việc thương lượng các điều khoản hợp đồng và chốt đơn hàng.
  • Khả năng quản lý thời gian: Biết sắp xếp công việc hợp lý để đạt được mục tiêu doanh số.
  • Kỹ năng làm việc nhóm: Hợp tác hiệu quả với đội ngũ để thực hiện các chiến lược kinh doanh.
  • Tư duy sáng tạo: Linh hoạt trong việc tìm kiếm khách hàng mới và xây dựng kế hoạch tiếp thị phù hợp.
  • Chịu được áp lực: Làm việc tốt trong môi trường áp lực cao và đáp ứng chỉ tiêu doanh số.
  • Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản như Word, Excel, PowerPoint để lập báo cáo, phân tích dữ liệu và trình bày kế hoạch.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh thiết bị y tế đang tăng trong những năm gần đây. Các doanh nghiệp trong ngành y tế nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển thị trường và cung cấp sản phẩm chất lượng cho các cơ sở y tế, bệnh viện và khu công nghiệp. Đây là cơ hội quý giá để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng bán hàng với mức lương hấp dẫn, mở ra nhiều triển vọng thăng tiến trong sự nghiệp.