Giới thiệu CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM

Sistar Vietnam được thành lập năm 2011, là doanh nghiệp chuyên phân phối các sản phẩm: - Vaccine - Trang thiết bị y tế - Bộ kit chẩn đoán thú y, chấn đoán an toàn thực phẩm - Thuốc thú y Với phương châm "Phân phối những sản phẩm chất lượng tốt nhất" Sistar đã luôn nỗ lực xây dựng uy tín thương hiệu, niềm tin của khách hàng với những sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Sistar Vietnam được thành lập năm 2011, là doanh nghiệp chuyên phân phối các sản phẩm: - Vaccine - Trang thiết bị y tế - Bộ kit chẩn đoán thú y, chấn đoán an toàn thực phẩm - Thuốc thú y Với phương châm "Phân phối những sản phẩm chất lượng tốt nhất" Sistar đã luôn nỗ lực xây dựng uy tín thương hiệu, niềm tin của khách hàng với những sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.