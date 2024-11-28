Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) CÔNG TY TNHH MIG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14, đường số 18, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kinh doanh sản phẩm Trang thiết bị y tế ( máy siêu âm, cộng hưởng từ...)

Tiếp cận các khách hàng tiềm năng bệnh viện, phòng khám), tìm hiểu thông tin về các sản phẩm hiện có, và nhu cầu mua sắm thiết bị y tế tại địa bàn được giao.

Tư vấn cho khách hàng tiềm năng về sản phẩm phù hợp của công ty, thuyết phục khách hàng hợp tác trong các dự án mua sắm máy móc thiết bị.

Kết hợp với chuyên gia sản phẩm liên hệ, tổ chức, tham gia buổi giới thiệu sản phẩm, hội thảo, hội nghị, chuyên đề, demo sản phẩm cho các bác sĩ chuyên môn và cấp quản lý của khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban để hoàn thiện thủ tục làm thầu, đàm phán quá trình thực hiện đấu thầu và ký kết Hợp đồng.

Điều phối việc thực hiện Hợp đồng với các phòng ban liên quan (chuyên gia sản phẩm, ứng dụng lâm sàng, kĩ thuật, mua hàng,...) đảm bảo việc thực hiện Hợp đồng đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết với khách hàng.

Làm việc trực tiếp, đều đặn với các khách hàng hiện tại để bảo đảm chất lượng, thiết bị vận hành ổn định, điều phối dịch vụ kĩ thuật hỗ trợ khách hàng tốt nhất và duy trì mối quan hệ khách hàng cho các dự án tiềm năng khác.

Báo cáo định kỳ tuần, tháng, năm.

Báo cáo đột xuất (khi có sự vụ phát sinh hoặc khi có yêu cầu).

Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Y dược, Bách khoa...

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y tế

Sẵn sàng đi công tác để tiếp cận khách hàng

Có mạng lưới quan hệ rộng và thân thiết với các bệnh viện, sở y tế, sở ban ngành thuộc ủy ban tỉnh và các cơ quan nhà nước liên quan

Hiểu biết thị trường trang thiết bị y tế, hiểu biết về mảng thiết bị chẩn đoán hình ảnh là một lợi thế

Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

Sẵn sàng đi công tác tỉnh để tiếp cận khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH MIG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 10.000.000-12.000.000đ + Chuyên cần + Hoa Hồng bán hàng

Hoa hồng kinh doanh, thưởng doanh số, thưởng lễ tết và các dịp kỷ niệm của công ty

Được đào tạo liên tục và định kỳ về chuyên môn, sản phẩm và kĩ năng làm việc

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và cơ hội thăng tiến

BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động và quy định Công ty...

MIGCO đang phát triển, chúng tôi tích cực thay đổi để hoàn thiện --> bạn sẽ là một phần của sự hoàn thiện đó nếu bạn tích cực cùng chúng tôi học hỏi và xây dựng mọi thứ.

Tại MIGCO, chúng tôi tin tưởng và ủng hộ bạn đóng góp hết mình

Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ các chế độ về lương, khen thưởng, phúc lợi, du lịch hàng năm, ... và bạn sẽ cùng chúng tôi cải thiện điều này trở thành xứng đáng nhất với bạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIG

