Tuyển Giáo viên Toán Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Giáo viên Toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2,5,6 Tòa Comatce 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Giải đáp thắc mắc của gia sư/ giáo viên về các vấn đề liên quan tới giáo viên, lớp học, học sinh, ...
- Chăm sóc đời sống giáo viên (tổ chức sự kiện, chúc mừng sinh nhật, ngày lễ, chăm sóc hàng ngày, ...)
- Phối hợp công việc với các bộ
- Điều phối và đảm bảo các công tác vận hành giáo viên trước ca. phận liên quan
- Thực hiên các công việc và báo cáo theo yêu cầu của quản lí trực tiếp hoặc cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh hoặc các khối ngành có liên quan.
- Có ít nhất 6 tháng làm việc với vị trí đương đương
- Tin học văn phòng tốt, làm việc độc lập, có khả năng ứng dụng phần mềm công nghệ vào công việc (LMS, Excel, Google Sheet,..)
- Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc và tinh thần cầu tiến.

Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ:
- Thu nhập cạnh tranh, từ 10-12 triệu. Thử việc hưởng 100% lương trong 2 tháng.
- Tăng lương định kỳ dựa trên kết quả làm việc và tình hình kinh doanh.
- Thưởng vinh danh, ghi nhận cá nhân xuất sắc hàng quý/năm.
- Thưởng lễ, Tết và các phúc lợi khác (hiếu, hỉ, ốm đau…).
- Môi trường startup tăng trưởng nhanh – cơ hội phát triển không giới hạn, được đào tạo chuyên sâu và thử sức ở nhiều lĩnh vực.
2. Quyền lợi khác:
- Tặng khóa học Tiếng Anh online trọn đời trị giá 7.200.000đ ngay khi gia nhập.
- BHXH đầy đủ theo luật, 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ theo quy định.
- Văn phòng hiện đại, không gian mở, khuyến khích sáng tạo.
- Du lịch hàng năm, teambuilding sôi động, sự kiện nội bộ phong phú.
- Làm việc với đội ngũ trẻ, tài năng, năng động – môi trường khuyến khích sáng tạo, trao quyền và không ngừng phát triển."

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 2, Comatce Tower, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân; Hồ Chí Minh: Tầng 2, toà nhà Mach office, số 127 Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

