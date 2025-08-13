Tuyển Giáo viên Toán Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2,5,6 Tòa Comatce 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Giải đáp thắc mắc của gia sư/ giáo viên về các vấn đề liên quan tới giáo viên, lớp học, học sinh, ...

- Chăm sóc đời sống giáo viên (tổ chức sự kiện, chúc mừng sinh nhật, ngày lễ, chăm sóc hàng ngày, ...)

- Phối hợp công việc với các bộ

- Điều phối và đảm bảo các công tác vận hành giáo viên trước ca. phận liên quan

- Thực hiên các công việc và báo cáo theo yêu cầu của quản lí trực tiếp hoặc cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh hoặc các khối ngành có liên quan.

- Có ít nhất 6 tháng làm việc với vị trí đương đương

- Tin học văn phòng tốt, làm việc độc lập, có khả năng ứng dụng phần mềm công nghệ vào công việc (LMS, Excel, Google Sheet,..)

- Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc và tinh thần cầu tiến.

Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ:

- Thu nhập cạnh tranh, từ 10-12 triệu. Thử việc hưởng 100% lương trong 2 tháng.

- Tăng lương định kỳ dựa trên kết quả làm việc và tình hình kinh doanh.

- Thưởng vinh danh, ghi nhận cá nhân xuất sắc hàng quý/năm.

- Thưởng lễ, Tết và các phúc lợi khác (hiếu, hỉ, ốm đau…).

- Môi trường startup tăng trưởng nhanh – cơ hội phát triển không giới hạn, được đào tạo chuyên sâu và thử sức ở nhiều lĩnh vực.

2. Quyền lợi khác:

- Tặng khóa học Tiếng Anh online trọn đời trị giá 7.200.000đ ngay khi gia nhập.

- BHXH đầy đủ theo luật, 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ theo quy định.

- Văn phòng hiện đại, không gian mở, khuyến khích sáng tạo.

- Du lịch hàng năm, teambuilding sôi động, sự kiện nội bộ phong phú.

- Làm việc với đội ngũ trẻ, tài năng, năng động – môi trường khuyến khích sáng tạo, trao quyền và không ngừng phát triển."

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

