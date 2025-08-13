Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 125 Hoàng Ngân, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Tiếp nhận trả lời điện thoại, nhận đặt bàn và theo dõi booking khách đặt bàn.

• Chịu trách nhiệm tiếp đón, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và dẫn khách vào bàn ăn, quản lý bàn đặt, báo cáo trưởng bộ phận.

• Ghi nhận thông tin khách hàng vào data dữ liệu nhà hàng, thực hiện công tác chăm sóc khách hàng định kỳ hoặc đột xuất

• Ghi nhận và theo dõi giải quyết khiếu nại khách hàng

• Thực hiện công tác thu ngân và báo cáo doanh thu hàng ngày

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, CĐ, ĐH chuyên ngành Kế toán

Trung thực, cẩn thận, siêng năng.

Ngoại hình ưa nhìn.

Vui vẻ, niềm nở với khách hàng.

Biết tiếng Trung là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập

Mức lương: Lương cứng 10M + thưởng KPI

Phụ cấp bữa ăn theo ca làm việc.

Thưởng vượt doanh thu.

Có chế độ khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (sinh nhật, 8/3, 2/9, Tết Dương, Tết Âm)

2. Chương trình chăm sóc sức khỏe: Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.

3. Đào tạo, phát triển

Tổ chức các khóa đào tạo đào tạo kỹ năng

Hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

4. Thời gian làm việc: Ca gãy: 9h-14h và 17h-22h (tuần nghỉ 1 ngày)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin