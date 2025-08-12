Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T&T Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T&T Việt Nam
- Hà Nội: CT5B
- Khu đô thị Xa La, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT..
- Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.
- Làm hồ sơ thanh toán, theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
- Thống kê, tổng hợp số liệu và cung cấp cho Ban giám đốc khi có yêu cầu.
- Lập báo cáo tài chính, các báo cáo thuế.
- Quản lý, lưu trữ các chứng từ, sổ kế toán theo quy định của Công ty, Luật kế toán.
- Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.
- Biết sự dụng phần mềm kế toán Misa, làm việc tốt trên Word & Excel,...
- Thái độ làm việc tích cực và tinh thần trách nhiệm.
Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định nhà nước
- Nghỉ 2 thứ 7 cuối tháng và chủ nhật hàng tuần
- Môi trường trẻ trung, hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T&T Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI