Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T&T Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT5B - Khu đô thị Xa La, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT..

- Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.

- Làm hồ sơ thanh toán, theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.

- Thống kê, tổng hợp số liệu và cung cấp cho Ban giám đốc khi có yêu cầu.

- Lập báo cáo tài chính, các báo cáo thuế.

- Quản lý, lưu trữ các chứng từ, sổ kế toán theo quy định của Công ty, Luật kế toán.

- Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc tương đương.

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.

- Biết sự dụng phần mềm kế toán Misa, làm việc tốt trên Word & Excel,...

- Thái độ làm việc tích cực và tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10-12 triệu

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định nhà nước

- Nghỉ 2 thứ 7 cuối tháng và chủ nhật hàng tuần

- Môi trường trẻ trung, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T&T Việt Nam

