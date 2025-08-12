Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T&T Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T&T Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T&T Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T&T Việt Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT5B

- Khu đô thị Xa La, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT..
- Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.
- Làm hồ sơ thanh toán, theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
- Thống kê, tổng hợp số liệu và cung cấp cho Ban giám đốc khi có yêu cầu.
- Lập báo cáo tài chính, các báo cáo thuế.
- Quản lý, lưu trữ các chứng từ, sổ kế toán theo quy định của Công ty, Luật kế toán.
- Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc tương đương.
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.
- Biết sự dụng phần mềm kế toán Misa, làm việc tốt trên Word & Excel,...
- Thái độ làm việc tích cực và tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10-12 triệu
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định nhà nước
- Nghỉ 2 thứ 7 cuối tháng và chủ nhật hàng tuần
- Môi trường trẻ trung, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T&T Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T&T Việt Nam

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng T&T Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P3101, tòa nhà CT4B khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

