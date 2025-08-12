Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL
- Hà Nội: Số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 (8h30-18h, nghỉ trưa 1.5h)
Từ thứ 2 - Thứ 6
(8h30-18h, nghỉ trưa 1.5h)
Lên dự toán dòng tiền hàng tháng, quý, năm
Quản lý thu chi nội bộ
Làm hồ sơ thanh toán, hồ sơ thầu cho một số khách hàng, đối tác
Quản lý việc thực hiện các công việc của kế toán nội bộ hiện tại bao gồm: Lương, BHXH, thanh toán, ngân hàng, lưu trữ hồ sơ,…
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;
Báo cáo kết quả công việc theo quy định và khi được yêu cầu.
Được đào tạo về kế toán thuế
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu luật kế toán.
Chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận, thật thà, chính trực;
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm đóng sau 02 tháng thử việc, thử việc 85% lương
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, …; văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái
Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ hàng năm
Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án, thưởng kinh doanh
Lương OT tính theo luật
Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...
12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty
Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI