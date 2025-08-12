Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 (8h30-18h, nghỉ trưa 1.5h)
Từ thứ 2 - Thứ 6
(8h30-18h, nghỉ trưa 1.5h)
Lên dự toán dòng tiền hàng tháng, quý, năm
Quản lý thu chi nội bộ
Làm hồ sơ thanh toán, hồ sơ thầu cho một số khách hàng, đối tác
Quản lý việc thực hiện các công việc của kế toán nội bộ hiện tại bao gồm: Lương, BHXH, thanh toán, ngân hàng, lưu trữ hồ sơ,…
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;
Báo cáo kết quả công việc theo quy định và khi được yêu cầu.
Được đào tạo về kế toán thuế

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm kế toán
Am hiểu luật kế toán.
Chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận, thật thà, chính trực;
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10.000.000 - 12.000.000
Bảo hiểm đóng sau 02 tháng thử việc, thử việc 85% lương
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, …; văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái
Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ hàng năm
Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo kết quả dự án, thưởng kinh doanh
Lương OT tính theo luật
Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...
12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty
Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tháp 1-2, Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

