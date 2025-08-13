Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Trần Triệu Luật, Phường 7, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tham gia thực hiện các dự án trong lĩnh vực năng lượng: kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng, ESCO, các dự án quản lý nhu cầu điện năng, dự án quốc tế,...;

- Tổ chức triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng;

- Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho đội kinh doanh;

- Xử lý công việc được giao hàng ngày và báo cáo cụ thể theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Đại học các ngành kỹ thuật nhiệt, tự động hóa hoặc Quản lý năng lượng, kinh tế năng lượng;

- Ưu tiên:

o Tốt nghiệp kỹ thuật nhiệt;

o Kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên làm việc trực tiếp với các hệ thống tiêu thụ năng lượng như điều hòa không khí, lò hơi, máy nén khí, động cơ,…..

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office;

- Năng động, sáng tạo, cầu tiến, chủ động trong công việc;

- Có nhiệt huyết, kiên trì và có trách nhiệm với công việc;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuyệt đối tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt khi làm việc tại công ty;

- Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh và biết lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 10-12 triệu đồng/tháng + thưởng;

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thử thách và thăng tiến trong công việc;

- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, khóa đào tạo kiểm toán viên năng lượng (chứng chỉ hành nghề do Bộ Công Thương cấp).

- Được hưởng các phúc lợi như bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép...theo đúng luật lao động;

- Được hưởng các ưu đãi khác theo chính sách của Công ty như hỗ trợ ăn trưa miễn phí, đi du lịch, dã ngoại, thưởng lễ tết, thưởng doanh thu, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin