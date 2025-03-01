Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM Ô Tô Quảng Bình làm việc tại Quảng Bình thu nhập 20 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM Ô Tô Quảng Bình
Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Bình:
- Tổ dân phố Phú Thượng, Phú Hải, Đồng hới, Huyện Quang Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
- Tổ chức điều hành và kiểm soát hoạt động bán hàng của các nhóm thuộc PKD.
- Nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch bán hàng và phát triển các mục tiêu, chiến lược bán hàng tạo ra lợi nhuận cho công ty.
- Đề xuất các cơ hội để tăng doanh thu cho hoạt động bán hàng.
- Hoàn thành chỉ tiêu và báo cáo theo yêu cầu đối tác và Ban Tổng Giám đốc.
- Chịu trách nhiệm về CS và chỉ tiêu kinh doanh của các nhóm.
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành liên quan
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về Quản trị Kinh doanh
- Có Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tốt, tư duy logic và phân tích, tổng hợp vấn đề tốt. Có năng lực quản lý, lãnh đạo, điều hành.
Tại Công Ty TNHH TM Ô Tô Quảng Bình Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Hỗ trợ cơm trưa tại Đại lý
- Hưởng các chế độ BHXH, lương tháng thứ 13, và các chế độ khác theo quy định pháp luật
- Được tham gia các khóa đào tạo do Đại lý và Honda Việt Nam tổ chức.
- Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Ô Tô Quảng Bình
