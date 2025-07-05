Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội - Quảng Bình ...và 1 địa điểm khác, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đối tượng khách hàng: Cửa hàng mỹ phẩm, Shop mẹ và bé, Cửa hàng bán lẻ.

- Định kỳ lên lịch thăm, chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan với khách hàng.

- Giới thiệu sản phẩm, nhập hàng, bán hàng, tham gia các hoạt động Marketing.

- Theo dõi Công nợ, tồn kho, tiến độ giao hàng.

- Báo cáo bán hàng đầy đủ và đúng thời hạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Kinh tế/ Quản trị kinh doanh/...

- Siêng năng, chăm chỉ, tinh thần vượt khó.

- Yêu thích công việc bán hàng; giao tiếp tốt.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng FMCG/ GT/ Mẹ & Bé.

- Ưu tiên có kinh nghiệm & Kỹ năng tốt kênh GT.

- Nam/ Nữ dưới 35 tuổi.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các ngày lễ : 1/1, 1/5, 2/9, cuối năm.

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN. BH Tai nạn 24/24 theo quy định Nhà nước.

- 12 ngày nghỉ phép có lương.

- Quà chúc mừng sinh nhật, hiếu, hỉ,...

- Có cơ hội được đào tạo kiến thức và kỹ năng trong công việc.

- Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm.

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

