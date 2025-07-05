Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Hà Nội

- Quảng Bình ...và 1 địa điểm khác, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đối tượng khách hàng: Cửa hàng mỹ phẩm, Shop mẹ và bé, Cửa hàng bán lẻ.
- Định kỳ lên lịch thăm, chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan với khách hàng.
- Giới thiệu sản phẩm, nhập hàng, bán hàng, tham gia các hoạt động Marketing.
- Theo dõi Công nợ, tồn kho, tiến độ giao hàng.
- Báo cáo bán hàng đầy đủ và đúng thời hạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Kinh tế/ Quản trị kinh doanh/...
- Siêng năng, chăm chỉ, tinh thần vượt khó.
- Yêu thích công việc bán hàng; giao tiếp tốt.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng FMCG/ GT/ Mẹ & Bé.
- Ưu tiên có kinh nghiệm & Kỹ năng tốt kênh GT.
- Nam/ Nữ dưới 35 tuổi.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các ngày lễ : 1/1, 1/5, 2/9, cuối năm.
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN. BH Tai nạn 24/24 theo quy định Nhà nước.
- 12 ngày nghỉ phép có lương.
- Quà chúc mừng sinh nhật, hiếu, hỉ,...
- Có cơ hội được đào tạo kiến thức và kỹ năng trong công việc.
- Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm.
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

