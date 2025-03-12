Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 70 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 70 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
25 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội

- Tòa nhà Pearl 5, Số 5 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 70 Triệu

Tiếp đón khách hàng đến công ty
Khảo sát nhu cầu du lịch của khách hàng, giới thiệu với khách hàng về sản phẩm của công ty
Hỗ trợ quản lí khi quản lí tư vấn chốt hợp đồng với khách
Thực hiện các công việc khác do quản lí yêu cầu

Với Mức Lương 25 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc đảm bảo theo ca sự kiện của công ty: 9h - 12h, 14h - 16h, 18h-20h ( Ngoài thời gian diễn ra sự kiện có thể hoạt động tự do tại văn phòng)
Không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu có laptop cá nhân, chỉ cần tự tin khi tiếp đón trực tiếp khách hàng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ngoại hình ưa nhìn là lợi thế
Độ tuổi : 22-32
Chăm chỉ, cầu tiến

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn bao gồm: Lương cứng: 6,5Tr + 6,5% doanh số + hot bonus ( thưởng tuần , thưởng tháng, thưởng quý…). Đảm bảo thu nhập không giới hạn từ 25-70tr/tháng trở lên
Đảm bảo thu nhập không giới hạn từ 25-70tr/tháng trở lên
Được tham gia đào tạo bài bản từ các kĩ năng mềm, kĩ năng chuyên môn…
Có thể cung cấp dấu mộc chuyên ngành cho sinh viên thực tập sau 1 tháng làm việc ( nếu cần )
Cơ chế, chính sách lương thưởng đầy đủ, lộ trinh thăng tiến rõ ràng
Quyền lợi đầy đủ cho nhân viên gắn bó: nghỉ lễ, nghỉ tết, phép năm, bhxh, du lịch, sinh nhật…
Môi trường trẻ, năng động
Văn phòng lịch sự, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

