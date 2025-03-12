Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 70 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
25 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội
- Tòa nhà Pearl 5, Số 5 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 70 Triệu
Tiếp đón khách hàng đến công ty
Khảo sát nhu cầu du lịch của khách hàng, giới thiệu với khách hàng về sản phẩm của công ty
Hỗ trợ quản lí khi quản lí tư vấn chốt hợp đồng với khách
Thực hiện các công việc khác do quản lí yêu cầu
Với Mức Lương 25 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian làm việc đảm bảo theo ca sự kiện của công ty: 9h - 12h, 14h - 16h, 18h-20h ( Ngoài thời gian diễn ra sự kiện có thể hoạt động tự do tại văn phòng)
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn bao gồm: Lương cứng: 6,5Tr + 6,5% doanh số + hot bonus ( thưởng tuần , thưởng tháng, thưởng quý…). Đảm bảo thu nhập không giới hạn từ 25-70tr/tháng trở lên
Được tham gia đào tạo bài bản từ các kĩ năng mềm, kĩ năng chuyên môn…
Có thể cung cấp dấu mộc chuyên ngành cho sinh viên thực tập sau 1 tháng làm việc ( nếu cần )
Cơ chế, chính sách lương thưởng đầy đủ, lộ trinh thăng tiến rõ ràng
Quyền lợi đầy đủ cho nhân viên gắn bó: nghỉ lễ, nghỉ tết, phép năm, bhxh, du lịch, sinh nhật…
Môi trường trẻ, năng động
Văn phòng lịch sự, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
