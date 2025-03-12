Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 70 Triệu

Mức lương 25 - 70 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội - Tòa nhà Pearl 5, Số 5 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 70 Triệu

Tiếp đón khách hàng đến công ty

Khảo sát nhu cầu du lịch của khách hàng, giới thiệu với khách hàng về sản phẩm của công ty

Hỗ trợ quản lí khi quản lí tư vấn chốt hợp đồng với khách

Thực hiện các công việc khác do quản lí yêu cầu

Thời gian làm việc đảm bảo theo ca sự kiện của công ty: 9h - 12h, 14h - 16h, 18h-20h ( Ngoài thời gian diễn ra sự kiện có thể hoạt động tự do tại văn phòng)

Không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu có laptop cá nhân, chỉ cần tự tin khi tiếp đón trực tiếp khách hàng

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ngoại hình ưa nhìn là lợi thế

Độ tuổi : 22-32

Chăm chỉ, cầu tiến

Thu nhập hấp dẫn bao gồm: Lương cứng: 6,5Tr + 6,5% doanh số + hot bonus ( thưởng tuần , thưởng tháng, thưởng quý…). Đảm bảo thu nhập không giới hạn từ 25-70tr/tháng trở lên

Được tham gia đào tạo bài bản từ các kĩ năng mềm, kĩ năng chuyên môn…

Có thể cung cấp dấu mộc chuyên ngành cho sinh viên thực tập sau 1 tháng làm việc ( nếu cần )

Cơ chế, chính sách lương thưởng đầy đủ, lộ trinh thăng tiến rõ ràng

Quyền lợi đầy đủ cho nhân viên gắn bó: nghỉ lễ, nghỉ tết, phép năm, bhxh, du lịch, sinh nhật…

Môi trường trẻ, năng động

Văn phòng lịch sự, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

