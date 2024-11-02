Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, phát triển đối tác: Đối tác có thể tham gia bán hàng tại sàn TMĐT CashPlus là các cửa hàng kinh doanh dịch vụ hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam (không giới hạn ngành nghề kinh doanh):
- Tiếp cận, đàm phán: Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tác sử dụng sản phẩm/dịch vụ của CashPlus.
- Follow bám sát công việc: Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, đào tạo và hướng dẫn đối tác sử dụng sản phẩm CashPlus. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ,... Theo dõi các quá trình hợp tác, thúc đẩy doanh thu, kiểm soát gian lận thương mại, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ (nếu có),...
- Chăm sóc khách hàng: Duy trì và phát triển mối quan hệ với Đối tác.
- Phát triển đội ngũ Cộng tác viên: Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp). Tạo ra một hệ sinh thái các nguồn phát triển Merchant, User,..
- Báo cáo, thống kê: Báo cáo lên các cấp quản lý về hàng, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát trong kinh doanh sản phẩm/dịch vụ. Theo dõi sát sao tình hình hoạt động, giao dịch của Merchant, User.
- Đề xuất: Đề xuất kiến nghị phương án cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing,...
- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 6 tháng.
- Có khả năng tạo niềm tin, nắm bắt tâm lý khách hàng và có kỹ năng chốt sale.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.
- Quen thuộc với các phần mềm CRM, CMS và các ứng dụng trên thiết bị di động là một lợi thế.
- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu.
. Kỹ năng liên quan :
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng đàm phán và thuyết phục và phân tích tình huống.
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.
- Hiểu về hoạt động kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh.
- Thái độ khách hàng là trung tâm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc : Thứ 2 - Thứ 6 ( và sáng Thứ 7 ) : Sáng từ 8h30 - 12h
Chiều từ 13h30 - 17h30.
- Thu nhập : 8 triệu đến 14 triệu/tháng chưa tính % hoa hồng doanh thu bán hàng.
- Hưởng % affiliate hàng tháng khi phát triển được người dùng.. Thưởng nóng khi mở được đại diện quản lý cấp tỉnh/ thành phố.
- Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc
- Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13 và các chính sách về chế độ khác của công ty.
- Được tham tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của công ty theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty
- Quyền lợi đặc biệt: Có cơ hội lên làm nhóm trưởng hoặc Trưởng phòng kinh doanh với các chế độ đi làm ( Lương/ Thưởng. Thời gian làm việc...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Euro Window - 27 Đ. Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

