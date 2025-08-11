Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 122

- 124 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giảng dạy: Soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng, và trực tiếp giảng dạy trên lớp.
Đánh giá học sinh: Chấm bài, đưa ra nhận xét, đánh giá sự tiến bộ của học sinh.
Tạo môi trường học tập: Xây dựng môi trường học tập tích cực, khuyến khích học sinh tương tác và sử dụng tiếng Anh.
Phát triển chương trình học: Đề xuất các phương pháp giảng dạy phù hợp và xây dựng chương trình học hiệu quả.
Giao tiếp với phụ huynh: Báo cáo tình hình học tập của học sinh và phối hợp với phụ huynh để hỗ trợ học sinh tốt nhất.
Nghiên cứu và phát triển: Luôn cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn: Nắm vững kiến thức về ngôn ngữ Anh, bao gồm ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, và văn hóa các nước sử dụng tiếng Anh.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh tại các trường Đại học Sư phạm liên quan.
Kỹ năng sư phạm: Khả năng truyền đạt, giải thích, và tạo hứng thú cho người học.
Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp hiệu quả với học sinh, đồng nghiệp, và phụ huynh.
Kỹ năng quản lý lớp học: Khả năng duy trì kỷ luật, tổ chức lớp học, và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng công nghệ: Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm hỗ trợ giảng dạy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương tiết + Lương CN/PCN (tùy theo năng lực của Giáo viên)
- Thời gian làm việc: Theo thời khóa biểu của Nhà Trường.
- Được tham gia các khoá đào tạo, nghiệp vụ hỗ trợ cho công việc từ ngân sách đào tạo của Công ty, được đào tạo kỹ năng để phát huy tối đa năng lực.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước.
- Thưởng Lễ Tết, quà tặng ngày sinh nhật...
- Tham gia các hoạt động liên hoan, nghỉ mát,....hàng năm
- Môi trường làm việc năng động, đề cao sự chủ động, sáng tạo. Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ

CÔNG TY CỔ PHẦN NBK TÂY HỒ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô đất TH02-TH-Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

