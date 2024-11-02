Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Đức Thọ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia xây dựng chương trình Marketing về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Phối hợp xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh trên các kênh bán hàng online cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Tham gia xây dựng tài liệu trình bầy, giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của Công ty.
- Đàm phán ký kết hợp đồng, theo dõi hợp đồng, chăm sóc và quản lý khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh Doanh, Tài chính-kế toán, Marketing.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có hiểu biết, kinh nghiệm về bán hàng qua kênh online là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm, khả năng về xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh, đánh giá và nhận định thị trường.
- Ưu tiên các ứng viên trẻ, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm cao với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8 -> 15 triệu và % hoa hồng kinh doanh
- Thời gian: 9-18h (Thứ 2 -> thứ 6)
- Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ và các kỹ năng mềm.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật.
- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 7/212 đường Phú diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

