Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Đức Thọ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia xây dựng chương trình Marketing về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

- Phối hợp xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh trên các kênh bán hàng online cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

- Tham gia xây dựng tài liệu trình bầy, giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của Công ty.

- Đàm phán ký kết hợp đồng, theo dõi hợp đồng, chăm sóc và quản lý khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh Doanh, Tài chính-kế toán, Marketing.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có hiểu biết, kinh nghiệm về bán hàng qua kênh online là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm, khả năng về xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh, đánh giá và nhận định thị trường.

- Ưu tiên các ứng viên trẻ, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm cao với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8 -> 15 triệu và % hoa hồng kinh doanh

- Thời gian: 9-18h (Thứ 2 -> thứ 6)

- Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ và các kỹ năng mềm.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật.

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và thoải mái

