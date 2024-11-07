Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)

Sales Bất động sản/Xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng KT, tháp B, Tòa Sky City, số 88 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì, phát triển mạng lưới khách hàng
- Tiếp xúc, tìm hiểu thông tin, nhu cầu khách hàng, khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh
- Lập báo giá, lên dự thảo hợp đồng, trực tiếp thực hiện/ đốc thúc việc thực hiện hợp đồng,
- Đàm phán, thương thảo hợp đồng
- Chăm sóc khách hàng: nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm/dịch vụ, thời gian, các phát sinh tại dự án
- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketting...
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc.
- Nam/Nữ từ 24 tuổi trở lên.
- Giao tiếp tiếng Anh tốt.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng
Đầy đủ BH, Lễ/Tết, Phép năm, Thưởng tết Nguyên Đán, Thâm niên,...
Ngày lễ/tết nghỉ hưởng nguyên lương, đi làm ngày lễ hưởng chính sách theo quy định của công ty
Chế độ ốm đau, hiếu, hỷ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)

Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng KT, Tòa B, Tổ hợp Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

