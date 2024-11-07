Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng KT, tháp B, Tòa Sky City, số 88 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì, phát triển mạng lưới khách hàng

- Tiếp xúc, tìm hiểu thông tin, nhu cầu khách hàng, khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh

- Lập báo giá, lên dự thảo hợp đồng, trực tiếp thực hiện/ đốc thúc việc thực hiện hợp đồng,

- Đàm phán, thương thảo hợp đồng

- Chăm sóc khách hàng: nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm/dịch vụ, thời gian, các phát sinh tại dự án

- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketting...

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc.

- Nam/Nữ từ 24 tuổi trở lên.

- Giao tiếp tiếng Anh tốt.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng

7.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng

Đầy đủ BH, Lễ/Tết, Phép năm, Thưởng tết Nguyên Đán, Thâm niên,...

Ngày lễ/tết nghỉ hưởng nguyên lương, đi làm ngày lễ hưởng chính sách theo quy định của công ty

Chế độ ốm đau, hiếu, hỷ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin