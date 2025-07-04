Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ QUANG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18, tòa nhà văn phòng Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

1.1 Tổ chức, quản lý, điều phối hoạt động và nhân viên của phòng Tài chính kế toán

1.2. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế toán

a. Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết.

b. Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.

c. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán định kỳ, đột xuất và giải trình chi tiết gửi BGĐ Công ty.

d. Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước.

1.3 Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty

a. Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập tài chính ngắn hạn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.

b. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

c. Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác đinh cơ cấu phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất BGĐ các giải pháp sử dụng vốn hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.

d. Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình BGĐ Công ty. Tham mưu các biện pháp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu của tình hình SXKD.

1.4 Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty

a. Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ’

b. Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý.

c. Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng/cung cấp dịch vụ... và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/đối tác/khách hàng. Tổ chức quản lý quỹ/két tiền mặt của Công ty.

d. Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính Công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.

1.5 Tham mưu cho BGĐ, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty

1.6 Tham gia thẩm định các dự án/ kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính – tiền tệ

a. Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế.

b. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác.

c. Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động.

1.7 Phối hợp thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ Công ty

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp/Kế toán, Chứng chỉ Chứng chỉ kế toán trưởng, Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán, Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp

Kinh nghiệm thực tế: ≥ 07 năm làm kế toán, trong đó có ít nhất 03 năm đảm nhận vị trí kế toán trưởng trong lĩnh vực xây lắp/nhà thầu xây dựng, xây lắp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ QUANG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: 15-20 triệu , thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

2. Chế độ khác:

+ Du lịch nghỉ mát hàng năm (trong/ngoài nước tùy chương trình từng năm)

+ Nghỉ phép, lễ tết theo quy định

+ Thưởng lễ (30/4-1/5, 2/9…) tết theo quy chế công ty

+ Chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định

+ Tăng lương, tăng bậc định kỳ hàng năm

+ Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

