Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tasco Auto làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tasco Auto
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2025
Công Ty Cổ Phần Tasco Auto

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tasco Auto

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Vân Phú, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch kinh doanh xe Lynk&Co toàn showroom
Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ Tư vấn bán hàng
Chịu trách nhiệm KPI doanh số theo tháng/quý/năm
Phối hợp với Marketing để đẩy mạnh thương hiệu và hoạt động bán hàng
Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành và đề xuất chiến lược tăng trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Trưởng phòng KD, GĐKD ô tô,...)
Am hiểu thị trường xe ô tô, có khả năng xây dựng chiến lược và thúc đẩy đội nhóm
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, thuyết phục tốt
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong hệ thống showroom ô tô

Tại Công Ty Cổ Phần Tasco Auto Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 25 – 60 triệu++/tháng tùy theo năng lực và kết quả kinh doanh
Thưởng KPI theo từng đầu xe – Top cao nhất ngành ô tô
Lương cứng hấp dẫn, được trả đầy đủ trong thử việc
Làm việc trong môi trường showroom chính hãng – thương hiệu quốc tế – đội ngũ chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến lên Giám đốc chi nhánh/Chiến lược vùng
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ Tết theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tasco Auto

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tasco Auto

Công Ty Cổ Phần Tasco Auto

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH 2-2, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

