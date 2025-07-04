Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tasco Auto làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tasco Auto
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ: Vân Phú, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch kinh doanh xe Lynk&Co toàn showroom
Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ Tư vấn bán hàng
Chịu trách nhiệm KPI doanh số theo tháng/quý/năm
Phối hợp với Marketing để đẩy mạnh thương hiệu và hoạt động bán hàng
Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành và đề xuất chiến lược tăng trưởng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Trưởng phòng KD, GĐKD ô tô,...)
Am hiểu thị trường xe ô tô, có khả năng xây dựng chiến lược và thúc đẩy đội nhóm
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, thuyết phục tốt
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong hệ thống showroom ô tô
Am hiểu thị trường xe ô tô, có khả năng xây dựng chiến lược và thúc đẩy đội nhóm
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, thuyết phục tốt
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong hệ thống showroom ô tô
Tại Công Ty Cổ Phần Tasco Auto Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 25 – 60 triệu++/tháng tùy theo năng lực và kết quả kinh doanh
Thưởng KPI theo từng đầu xe – Top cao nhất ngành ô tô
Lương cứng hấp dẫn, được trả đầy đủ trong thử việc
Làm việc trong môi trường showroom chính hãng – thương hiệu quốc tế – đội ngũ chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến lên Giám đốc chi nhánh/Chiến lược vùng
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ Tết theo quy định nhà nước
Thưởng KPI theo từng đầu xe – Top cao nhất ngành ô tô
Lương cứng hấp dẫn, được trả đầy đủ trong thử việc
Làm việc trong môi trường showroom chính hãng – thương hiệu quốc tế – đội ngũ chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến lên Giám đốc chi nhánh/Chiến lược vùng
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ Tết theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tasco Auto
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI