Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tasco Auto làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Vân Phú, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch kinh doanh xe Lynk&Co toàn showroom

Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ Tư vấn bán hàng

Chịu trách nhiệm KPI doanh số theo tháng/quý/năm

Phối hợp với Marketing để đẩy mạnh thương hiệu và hoạt động bán hàng

Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành và đề xuất chiến lược tăng trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Trưởng phòng KD, GĐKD ô tô,...)

Am hiểu thị trường xe ô tô, có khả năng xây dựng chiến lược và thúc đẩy đội nhóm

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, thuyết phục tốt

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong hệ thống showroom ô tô

Tại Công Ty Cổ Phần Tasco Auto Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 25 – 60 triệu++/tháng tùy theo năng lực và kết quả kinh doanh

Thưởng KPI theo từng đầu xe – Top cao nhất ngành ô tô

Lương cứng hấp dẫn, được trả đầy đủ trong thử việc

Làm việc trong môi trường showroom chính hãng – thương hiệu quốc tế – đội ngũ chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến lên Giám đốc chi nhánh/Chiến lược vùng

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ Tết theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tasco Auto

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin