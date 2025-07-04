Tuyển Designer Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế giao diện người dùng trực quan và hấp dẫn cho nền tảng Mey Network, tập trung vào trải nghiệm đầu tư PTOnized

Tạo ra trải nghiệm người dùng đơn giản, thuận tiện giúp người dùng dễ dàng tham gia vào thị trường bất động sản tokenized

Xây dựng và duy trì design system nhất quán phản ánh thương hiệu Mey Network và tạo cảm giác chuyên nghiệp, đáng tin cậy

Thiết kế các tương tác và quy trình người dùng tối ưu cho việc mua, bán, giao dịch token PTO và theo dõi danh mục đầu tư

Trực quan hóa dữ liệu phức tạp về bất động sản và hiệu suất đầu tư thành các dashboard dễ hiểu

Phối hợp với đội ngũ phát triển để đảm bảo các thiết kế được triển khai chính xác và hiệu quả

Tiến hành nghiên cứu người dùng để hiểu nhu cầu của các nhà đầu tư từ người mới đến chuyên nghiệp

Thiết kế giao diện cho các tính năng mới theo roadmap.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học, cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX, ưu tiên những người đã làm việc với các dự án blockchain

Portfolio thể hiện khả năng thiết kế giao diện tài chính và đầu tư phức tạp một cách trực quan và dễ sử dụng

Kiến thức

Thành thạo các công cụ thiết kế như Figma, Adobe XD hoặc Sketch

Hiểu biết về thiết kế cho trải nghiệm tài chính và đầu tư, đặc biệt là cách trình bày dữ liệu phức tạp

Kỹ năng/Khả năng: Khả năng đơn giản hóa các khái niệm phức tạp của đầu tư bất động sản và tokenization thành giao diện thân thiện

Thái độ

Tư duy tích cực

Tư duy sáng tạo, đổi mới, luôn tìm tòi các ý tưởng mới, cách làm mới trong vấn đề cũ

Trung thực, trách nhiệm, khiêm tốn

Quyết liệt, thiện chiến, bám đuổi mục tiêu\"

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ/tháng).

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo

Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...

Đào tạo – Phát triển

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.

Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.

Chăm sóc sức khỏe, đời sống

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khoẻ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin