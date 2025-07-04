Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, NIC Building, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện tất cả các giao dịch kế toán, thuế và báo cáo cho công ty và các công ty thành viên tại Việt Nam.

Đảm bảo sổ sách kế toán tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định thuế liên quan

Theo dõi và quản lý quy trình xuất hoá đơn GTGT.

Thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ trên hệ thống sổ kế toán, đối chiếu số dư trên bảng cân đối kế toán, đóng sổ hàng tháng: chi phí trả trước, trích trước, khấu hao, giao dịch liên kết, đánh giá lại,..

Theo dõi nợ phải thu, quy trình thanh toán và các giao dịch thanh toán nước ngoài.

Lập báo cáo tài chính gởi cho Kiểm soát tài chính, đảm bảo tính chính xác và đúng hạn.

Theo dõi và thực hiện các chế độ báo cáo của các công ty với các cơ quan chức năng.

Thực hiện việc kê khai thuế theo quy định & phối hợp trong quy trình kiểm toán.

Thực hiện các việc phát sinh liên quan đến tuân thủ thuế và làm việc với cơ quan ban ngành liên quan.

Có tư duy cải thiện quy trình giúp thúc đẩy hiệu quả công việc và tăng lợi ích cho công ty

Hướng dẫn cho các bộ phận về quy trình thanh toán, các quy định về kế toán & thuế, ví dụ: hoá đơn, chứng từ thanh toán hợp lý hợp lệ.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao, với nhiều nhiệm vụ phải xử lý đồng thời mà vẫn đảm bảo chất lượng công việc.

Hiểu biết và nắm chắc chuẩn mực kế toán Việt Nam, cập nhật thông tư nghị định về chế độ kế toán & luật thuế đang áp dụng để luôn đảm bảo tuân thủ.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong từng giao dịch, tập trung và luôn chủ động trong công việc để đảm bảo tiến độ công việc được tốt nhất.

Tại CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm hấp dẫn

Hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Ngày phép: 20 ngày/năm nếu làm tròn 12 tháng, nếu không làm trọn 12 tháng thì tính theo tỉ lệ

Môi trường làm việc không ngừng phát triển cả về sự văn minh, tính chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin