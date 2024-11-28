Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 199 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

- Tìm kiếm data khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa hoặc nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo hướng dẫn, đào tạo của quản lý.

- Gọi điện và tư vấn khách hàng những ngành hàng, dịch vụ của Công ty.

+ Hướng dẫn, tư vấn về nguồn hàng, sản phẩm, chất lượng, thời gian nhập hàng cho khách hàng.

+ Tư vấn thủ tục nhập khẩu, cước vận chuyển hàng LCL, FCL, đường bộ, đường biển.

- Chăm sóc khách hàng và xử lý phát sinh nếu có

- Tốt nghiệp Đại học

- Có laptop cá nhân.

-Không yêu cầu có kinh nghiệm về vận tải/logistics, Ưu tiên có kinh nghiệm sale,telesale,CSKH hoặc đã từng làm nhân viên bán hàng trực tiếp tại cửa hàng.

- Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm với công việc.

- Không ngại gọi điện tư vấn khách dùng dịch vụ vận chuyển, order.

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 (từ Thứ 2 đến hết Thứ 7; nghỉ trưa 1,5h)

- Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cơ bản + 100% lương trách nhiệm + hoa hồng + thưởng

- Hỗ trợ vé gửi xe dưới tòa nhà.

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép, lễ Tết, sinh nhật,... theo quy định Pháp luật

- Được hướng dẫn, đào tạo công việc xuất nhập khẩu, được tiếp cận với thị trường hàng hóa trong nước và nước ngoài

- Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm, leader

