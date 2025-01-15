Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 30 Nguyễn Khang

- Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng từ nhân viên kinh doanh, tạo đơn hàng trên hệ thống phần mềm Công ty
Tiếp nhận thông tin từ nhân viên kinh doanh để làm hợp đồng
Chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ, tem nhãn,... cần thiết cho đơn hàng.
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh làm các thủ tục bổ sung công , phép,....
Lưu trữ, sắp xếp thông tin giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.
Cập nhật dữ liệu bán hàng, thực hiện báo cáo chi tiết doanh số, doanh thu, công nợ của nhân viên kinh doanh.
Thực hiện một số công việc hỗ trợ khác cho phòng kinh doanh nếu có sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên nghành kinh doanh, kế toán,...
có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 30 Nguyễn Khang - Yên Hòa, Cầu Giấy
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BYTN, Công ty đóng bảo hiểm full 32% cho người lao động
Thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm,
Hưởng lương tháng thứ 3, tăng lương định kỳ hàng năm, hưởng 12 ngày phép/ năm
Nghỉ mát, teambuilding,.... hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30 nguyễn khang, cầu giấy, hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

