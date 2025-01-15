Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 30 Nguyễn Khang - Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng từ nhân viên kinh doanh, tạo đơn hàng trên hệ thống phần mềm Công ty

Tiếp nhận thông tin từ nhân viên kinh doanh để làm hợp đồng

Chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ, tem nhãn,... cần thiết cho đơn hàng.

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh làm các thủ tục bổ sung công , phép,....

Lưu trữ, sắp xếp thông tin giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.

Cập nhật dữ liệu bán hàng, thực hiện báo cáo chi tiết doanh số, doanh thu, công nợ của nhân viên kinh doanh.

Thực hiện một số công việc hỗ trợ khác cho phòng kinh doanh nếu có sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên nghành kinh doanh, kế toán,...

có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 30 Nguyễn Khang - Yên Hòa, Cầu Giấy

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BYTN, Công ty đóng bảo hiểm full 32% cho người lao động

Thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm,

Hưởng lương tháng thứ 3, tăng lương định kỳ hàng năm, hưởng 12 ngày phép/ năm

Nghỉ mát, teambuilding,.... hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin