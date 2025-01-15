Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
- Hà Nội:
- 30 Nguyễn Khang
- Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng từ nhân viên kinh doanh, tạo đơn hàng trên hệ thống phần mềm Công ty
Tiếp nhận thông tin từ nhân viên kinh doanh để làm hợp đồng
Chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ, tem nhãn,... cần thiết cho đơn hàng.
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh làm các thủ tục bổ sung công , phép,....
Lưu trữ, sắp xếp thông tin giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.
Cập nhật dữ liệu bán hàng, thực hiện báo cáo chi tiết doanh số, doanh thu, công nợ của nhân viên kinh doanh.
Thực hiện một số công việc hỗ trợ khác cho phòng kinh doanh nếu có sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
Địa điểm làm việc
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)
Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm,
Hưởng lương tháng thứ 3, tăng lương định kỳ hàng năm, hưởng 12 ngày phép/ năm
Nghỉ mát, teambuilding,.... hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
