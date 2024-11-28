Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 44M2, ngõ 37 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích và phạm vi công việc:

Hỗ trợ, tư vấn cho Sales về báo giá, hợp đồng với khách hàng, theo dõi đơn hàng cùng Sales nhằm đảm bảo thông tin tới khách hàng một cách nhanh, chính xác, góp phần tối ưu doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

1. Xử lý báo giá

Nhận BOM List từ Sales/Khách hàng, gửi về bộ phận Sourcing để lấy báo giá, hỗ trợ deal giá với NCC để phù hợp với giá target của KH và gửi lại Sales phụ trách (một số trường hợp sẽ gửi trực tiếp cho Khách hàng)

Đề xuất giá mua, giá bán với Sales đảm bảo mục tiêu lợi nhuận.

2. Chăm sóc khách hàng

Thường xuyên contact, giữ liên lạc với Khách hàng để cập nhật thông tin đơn hàng.

Thiết lập, tăng cường mối quan hệ với Khách hàng thông qua các phương thức liên lạc như điện thoại, email,....

Tạo, duy trì và quản lý hồ sơ khách hàng, cập nhật khi có thay đổi.

3. Theo dõi đơn hàng

Hỗ trợ Sales lên Booking trên hệ thống CRM nội bộ của công ty.

Phối hợp cùng bộ phận CS theo dõi đơn hàng, đảm bảo đơn hàng đúng tiến độ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp/sắp tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật: điện, điện tử viễn thông và yêu thích làm việc với số liệu, hoặc các chuyên ngành kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Ưu tiên các ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Inside Sales/Sales Assistant các công ty thương mại hoặc ứng viên thành thạo tiếng Trung là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng

Kỹ năng tin học văn phòng (excel tốt)

Kỹ năng làm việc nhóm

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

Chủ động, trách nhiệm và trung thực

Có tinh thần hỗ trợ đội nhóm, vì mục tiêu chung.

Yêu thích công việc Sales, định hướng phát triển bản thân trong lĩnh vực Bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh, Thưởng theo kết quả công việc hàng quý + hàng năm, (thu nhập bình quân 14-18 tháng lương/năm)

Làm việc tại công ty hàng đầu về linh kiện điện tử tại Việt Nam

Thưởng Lễ, Tết, hiếu hỉ, sinh nhật

Trà chiều, du lịch, teambuilding, Year End Party

Môi trường trẻ, năng động, (60% NV là gen Z),thân thiện, khuyến khích phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin