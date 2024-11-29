Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp STT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 425, Đường Vân Trì, Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Giao dịch nhà cung cấp và các bên liên quan,

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng,

- Chăm sóc và duy trì các Account khách hàng hiện có,

- Phụ trách, xử lý các phát sinh sau bán hàng,

-Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác được giao bởi trưởng phòng hoặc ban lãnh đạo công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại họcthuộc khối ngành kinh tế - tài chính như ĐH Kinh kế, ĐH ngoại thương, ĐH tài chính, ĐH thương mại, đại học công nghiệp....

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp STT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Nghỉ T7,CN , thời gian làm việc linh hoạt, phụ thuộc kế hoạch.

- Địa điểm làm việc : Xã Vân Nội, Đông Anh,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp STT Việt Nam

