Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp STT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giải Pháp STT Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 425, Đường Vân Trì, Thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Giao dịch nhà cung cấp và các bên liên quan,
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng,
- Chăm sóc và duy trì các Account khách hàng hiện có,
- Phụ trách, xử lý các phát sinh sau bán hàng,
-Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác được giao bởi trưởng phòng hoặc ban lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại họcthuộc khối ngành kinh tế - tài chính như ĐH Kinh kế, ĐH ngoại thương, ĐH tài chính, ĐH thương mại, đại học công nghiệp....
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp STT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
-Nghỉ T7,CN , thời gian làm việc linh hoạt, phụ thuộc kế hoạch.
- Địa điểm làm việc : Xã Vân Nội, Đông Anh,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp STT Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
