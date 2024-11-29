Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

- 428 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp cận tất cả các nhà phân phối để xúc tiến bán nhàng.
Đề xuất điều kiện thương mại, báo giá, chiết khấu, hoạt động marketing khi bán hàng với thu mua của đối tác.
Thu thập dữ liệu từ phòng thu mua về số lượng hàng, doanh thu từ team mua hàng.
Làm việc với phòng marketing nội bộ cho kế hoạch marketing tại nhà phân phối.
Thăm các cửa hàng đã lên kệ hàng tuần và tạo mối quan hệ với ngành hàng tại cửa hàng.
Thực hiện báo cáo hàng tuần về doanh số bán hàng và xu hướng thị trường.
Lập kế hoạch bán hàng, tần suất chăm sóc, trưng bày hàng, giải quyết các công việc khu vực mình phụ trách theo tuần, tháng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 2 - 3 năm kinh nghiệm Sales FMCG hoặc sản phẩm có nhiều chuỗi lưu thông hàng hóa.
Ưu tiên nếu có sẵn tệp khách hàng, nhà phân phối, đại lý bán lẻ.
Điểm cộng nếu có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, ngành thực phẩm đồ uống, đặc biệt là mì ăn liền.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và tạo ảnh hưởng.
Độc lập, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10tr - 12tr/ tháng.
Phụ cấp cơm trưa, xăng xe, điện thoại.
THU NHẬP: 12tr - 20tr (Lương cơ bán + phụ cấp + hoa hồng)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Gói bảo hiểm sức khỏe PTI.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.
Cơ hội thăng tiến trong ngành hàng FMCG.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các hoạt động du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà SFC, Số 9 Đinh Tiên Hoàng , Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

