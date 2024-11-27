Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 6 Triệu
- Gọi điện thoại theo data công ty cung cấp, giới thiệu và tìm hiểu nhu cầu khách hàng
- Liên hệ các khách hàng tiềm năng và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty
- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng.
- Báo cáo chi tiết về các cuộc gọi theo yêu cầu.
- Thực hiện các công việc văn phòng khác theo chỉ đạo của cấp trên
- Thực hiện tư vấn tại văn phòng, không đi thị trường
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đam mê kinh doanh
- Tốt nghiệp từ THPT trở lên
- Sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực, xử lý tình huống tốt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm telesales & bán hàng, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Tốt nghiệp từ THPT trở lên
- Sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực, xử lý tình huống tốt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm telesales & bán hàng, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương Full-Time: 5.300.000 đồng - 20.000.000 đồng (Lương cứng + Thưởng + Thưởng nóng)
- Lương Part-Time: 27.000 - 30.000 đồng/tiếng. Một tuần làm ít nhất 4 buổi (Ít nhất 4 tiếng/buổi)
- Thu nhập không giới hạn.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
